fechar
Entretenimento | Notícia

Programação da TV, 19.11: "TV Jornal Meio Dia' traz as notícias e denúncias da população

O programa 'TV Jornal Meio Dia', apresentado por Ciro Bezerra, traz as notícias do dia e denúncias da população. Confira a programação da TV

Por JC Publicado em 18/11/2025 às 17:36
Ciro Bezerra, apresentador do TV Jornal Meio Dia
Ciro Bezerra, apresentador do TV Jornal Meio Dia - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

TV Jornal / SBT 2

  • 04:45 – SBT News – Manhã
  • 06:30 – Primeiro Impacto PE
  • 07:30 – SBT Manhã
  • 08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
  • 09:30 – Primeiro Impacto
  • 11:00 – Cotidiano
  • 11:30 – TV Jornal Meio Dia
  • 13:20 – Turma do Barra
  • 13:45 – Esmeralda
  • 14:15 – Maria do Bairro
  • 15:00 – Rubi
  • 15:30 – Fofocalizando
  • 16:45 – Casos de Família
  • 17:45 – Coração Indomável
  • 18:30 – O Povo Na TV
  • 19:45 – SBT Brasil
  • 21:00 – A-Mar
  • 22:30 – Programa do Ratinho
  • 23:30 – Arena SBT
  • 00:45 – The Noite
  • 01:45 – Operação Mesquita
  • 02:15 – SBT Podnight
  • 03:00 – SBT Notícias
  • TV Tribuna / Band 4
  • 04:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 07:00 – Valor da Vida
  • 08:00 – Agro Band
  • 08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:35 – Bem Você
  • 09:00 – Bora Brasil
  • 11:00 – Jogo Aberto
  • 12:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição
  • 13:10 – Jogo Aberto Pernambuco
  • 14:00 – Hora da Treta
  • 14:30 – Melhor da Tarde
  • 16:00 – Brasil Urgente
  • 17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
  • 18:50 – Jornal da Tribuna – 2ª Edição
  • 19:20 – Jornal da Band
  • 20:30 – Cruel Istambul
  • 21:25 – Show da Fé
  • 22:20 – Perrengue do Dia
  • 22:45 – Melhor da Noite
  • 00:00 – Jornal da Noite
  • 01:00 – Esporte Total
  • 02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

RedeTV / Canal 6

  • 05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 09:30 – Ultrafarma
  • 10:00 – Manhã Com Você
  • 10:45 – Fica Com a Agente
  • 12:00 – Bola na Rede
  • 12:50 – Elas Em Jogo
  • 13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 15:00 – A Tarde é Sua
  • 17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 18:00 – Brasil do Povo
  • 19:55 – RedeTV! News
  • 20:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 21:30 – Hipercap Brasil
  • 22:45 – SuperPop
  • 00:00 – Companhia Certa
  • 00:30 – Leitura Dinâmica
  • 01:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV Guararapes / Record 9

  • 06:30 – Balanço Geral PE
  • 08:30 – Fala Brasil
  • 09:35 – Hoje em Dia
  • 11:30 – Balanço Geral PE
  • 14:40 – Vem Pernambuco
  • 15:30 – A Escrava Isaura
  • 16:30 – Cidade Alerta
  • 18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 18:05 – Esporte Record Pernambuco
  • 18:15 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 19:00 – Jornal Guararapes
  • 19:55 – Jornal da Record
  • 21:00 – Mãe
  • 22:00 – Reis
  • 22:30 – A Fazenda
  • 00:15 – Jornal da Record 24h
  • 00:45 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU / TV Brasil 11

  • 06:00 – Univerciência
  • 06:30 – Rural Produtivo
  • 07:00 – TV Brasil Animada
  • 12:30 – Stadium 1º Tempo
  • 12:45 – Repórter Brasil Tarde
  • 13:30 – Vem Ver
  • 14:00 – Brasil Visto de Cima
  • 14:30 – Brasil Sobre Duas Rodas
  • 15:00 – Sankofa – A África que te Habita
  • 15:30 – Expedições
  • 16:00 – Sem Censura
  • 18:00 – Brasil Visto de Cima
  • 18:30 – Stadium
  • 19:00 – Repórter Brasil Noite
  • 20:00 – Sangue Oculto
  • 21:00 – Sessão de Cinema I: Isto é Pelé
  • 22:30 – Sessão de Cinema II: Tia Ciata
  • 23:00 – Trilha de Letras
  • 23:30 – Sem Censura
  • 01:30 – Sangue Oculto
  • 02:30 – Trilha de Letras
  • 03:00 – Sessão de Cinema I: Isto é Pelé
  • 04:30 – Sessão de Cinema II: Tia Ciata
  • 05:00 – Brasil Visto de Cima

TV Globo 13

  • 04:00 – Hora Um
  • 06:00 – Bom Dia Pernambuco
  • 08:30 – Bom Dia Brasil
  • 09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta
  • 10:35 – Mais Você
  • 11:45 – NE1
  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:45 – Terra Nostra
  • 15:30 – Sessão da Tarde: O Príncipe Esquecido
  • 17:05 – Rainha da Sucata
  • 18:05 – Êta Mundo Melhor!
  • 18:45 – NE2
  • 19:15 – Dona de Mim
  • 20:00 – Jornal Nacional
  • 20:35 – Três Graças
  • 21:20 – Campeonato Brasileiro: Grêmio x Vasco
  • 23:30 – Segue o Jogo
  • 23:45 – Que História é Essa Porchat?
  • 00:30 – Jornal da Globo
  • 01:20 – Conversa Com Bial
  • 02:00 – Dona de Mim (R)
  • 02:40 – Comédia Na Madrugada I
  • 03:15 – Comédia Na Madrugada II

Leia também

Galvão Bueno pede ‘equipe de ouro e competitiva’ para Copa do Mundo no SBT
Daniela Beyruti

Galvão Bueno pede ‘equipe de ouro e competitiva’ para Copa do Mundo no SBT
SBT contrata Mauro Naves para fazer parceria com Galvão Bueno na Copa do Mundo
Galvão Bueno

SBT contrata Mauro Naves para fazer parceria com Galvão Bueno na Copa do Mundo

Compartilhe

Tags