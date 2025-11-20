Fortaleza vence Bahia e ganha esperança na luta contra o rebaixamento no Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Faltando quatro rodadas para o fim do campeonato, o Tricolor do Pici reduziu a diferença para o lado de fora do Z-4 e entrou de uma vez na briga

O Fortaleza venceu por 3x2 o clássico nordestino contra o Bahia, nesta quinta-feira (20), na Arena Fonte Nova, em Salvador. O duelo foi válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Bareiro, Herrera e Deyverson fizeram os gols do Tricolor do Pici. Já Willian José e Tiago marcaram a favor do clube baiano.

Com o resultado, o Fortaleza deixou a vice-lanterna e reduziu a diferença para o "lado de fora" da zona de rebaixamento. Agora, são três pontos em relação ao Santos, que ocupa a 16ª colocação: 37 x 34 pontos, todos com 34 jogos disputados.

Entre a equipe cearense e o time paulista, ainda tem o Vitória, 17º lugar, com 36 pontos. Faltando quatro rodadas para o fim da competição, a briga contra o rebaixamento promete pegar fogo.

O jogo

O duelo começou eletrizante, com Bahia e Fortaleza se alternando em ataques e criando diversas oportunidades.

Jogando em casa, o Bahia pressionou mais no campo ofensivo e esteve perto de abrir o placar quando Erick Pulga finalizou de dentro da área, forçando o goleiro Brenno a realizar uma defesa espetacular. No entanto, o Fortaleza demonstrava ser mais letal nos contragolpes, com Bareiro sendo a principal ameaça.

O atacante paraguaio teve um gol corretamente anulado por impedimento aos 10 minutos. Pouco depois, aos 23, ele recebeu um passe limpo de Breno Lopes na pequena área, mas seu chute acertou o travessão. A persistência valeu a pena seis minutos depois: Bareiro não desperdiçou a oportunidade ao receber um cruzamento preciso de Herrera, inaugurando o marcador.

O time da casa acusou o golpe, e o Fortaleza ampliou a vantagem aos 35 minutos. Em uma jogada bem construída, Pochettino cruzou na medida, e Herrera surgiu na área como elemento surpresa para fazer o segundo gol.

O segundo tempo manteve a intensidade inicial: o Bahia tinha maior posse de bola, mas enfrentava dificuldades na criação e continuava vulnerável aos rápidos contra-ataques do adversário. A entrada de Everton Ribeiro foi crucial para mudar a dinâmica do time da casa, que logo criou uma chance clara com Erick Pulga, que finalizou para fora estando cara a cara com o goleiro.

O placar foi aberto aos 18 minutos, quando Pochettino cometeu pênalti em Ademir, e Willian José converteu a cobrança. A partir do gol, o time da casa intensificou a pressão sobre o Fortaleza, mas sofreu um duro golpe: em uma bela jogada individual de Herrera, a bola chegou a Deyverson, que ampliou a vantagem do Fortaleza.

A emoção estava longe de acabar. O Bahia buscou o ataque e quase marcou com Acevedo e em um lance onde Gazal quase fez um gol contra. Aos 43 minutos, Everton Ribeiro cobrou um escanteio curto, Ademir rolou a bola, e Tiago finalizou para recolocar o time da casa na briga.

Os instantes finais foram de tensão máxima: Pikachu desperdiçou um contra-ataque promissor para o Fortaleza, e Willian José, por pouco, não empatou em um chute que passou raspando a trave do goleiro Brenno.

Outros jogos do Brasileirão

Além de Bahia 2x3 Fortaleza, mais três jogos agitaram a Série A na noite desta quinta: Juventude 3x3 Cruzeiro, Corinthians 3x1 São Paulo e Ceará 1x2 Internacional. Na última quarta-feira, ainda teve: Fluminense 2x1 Flamengo, Santos 1x1 Mirassol e Grêmio 2x0 Vasco. Botafogo 3x2 Sport abriu a 34ª rodada na terça-feira (18).

