Serie B | Notícia

Resultado Amazonas x Coritiba na Série B hoje (23): confira placar atualizado

Confronto é válido pela última rodada da Série B. Coxa precisa apenas de um empate para garantir seu terceiro título da competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 23/11/2025 às 16:30
Líder Coritiba está bem perto do acesso na Série B
Líder Coritiba está bem perto do acesso na Série B - JP Pacheco | Coritiba

Amazonas e Coritiba entram em campo neste domingo (23), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, em um confronto que movimenta a última rodada da Série B com sentimentos opostos.

Enquanto o Amazonas se despede da competição já rebaixado, o Coritiba joga para confirmar o título da Segundona, bastando apenas pontuar fora de casa para levantar a taça.

Como chegam as equipes

O Amazonas chega para o jogo pressionado pelo desempenho abaixo ao longo da temporada. Sem chances de evitar o rebaixamento, o time manauara usa o duelo como encerramento de sua campanha, buscando ao menos deixar uma última boa impressão diante da torcida.

Do outro lado, o Coritiba vive um momento completamente diferente. Líder isolado, o Coxa depende apenas de si para garantir o título da Série B.

Resultado de Amazonas x Coritiba pela Série B

 

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (23/11) – 16h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 38
  • Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Amazonas: Renan; Wiliam Barbio, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Gabriel Domingos, Larry Vásquez, Rafael Tavares e Diego Torres; Luan Silva e Henrique Almeida. Técnico: Aderbal Lana.

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart.

