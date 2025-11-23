Resultado Amazonas x Coritiba na Série B hoje (23): confira placar atualizado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confronto é válido pela última rodada da Série B. Coxa precisa apenas de um empate para garantir seu terceiro título da competição

Amazonas e Coritiba entram em campo neste domingo (23), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, em um confronto que movimenta a última rodada da Série B com sentimentos opostos.

Enquanto o Amazonas se despede da competição já rebaixado, o Coritiba joga para confirmar o título da Segundona, bastando apenas pontuar fora de casa para levantar a taça.

Como chegam as equipes

O Amazonas chega para o jogo pressionado pelo desempenho abaixo ao longo da temporada. Sem chances de evitar o rebaixamento, o time manauara usa o duelo como encerramento de sua campanha, buscando ao menos deixar uma última boa impressão diante da torcida.

Do outro lado, o Coritiba vive um momento completamente diferente. Líder isolado, o Coxa depende apenas de si para garantir o título da Série B.

Resultado de Amazonas x Coritiba pela Série B

Ficha técnica

Data e Horário: Domingo (23/11) – 16h30 (Horário de Brasília)

Domingo (23/11) – 16h30 (Horário de Brasília) Competição: Série B – Rodada 38

Série B – Rodada 38 Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)

Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Amazonas: Renan; Wiliam Barbio, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Gabriel Domingos, Larry Vásquez, Rafael Tavares e Diego Torres; Luan Silva e Henrique Almeida. Técnico: Aderbal Lana.

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart.