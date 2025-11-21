fechar
Onde assistir | Notícia

Cuiabá x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto é válido pela última rodada da Série B. Tigre venceu suas duas últimas partidas e busca a vitória para garantir o acesso á Série A

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 21/11/2025 às 14:12
Jogadores do Criciúma comemoram gol na Série B 2025
Jogadores do Criciúma comemoram gol na Série B 2025 - Reprodução/ Criciúma

Clique aqui e escute a matéria

Cuiabá e Coritiba se enfrentam neste domingo (23), às 16h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela última rodada da Série B. O confronto será disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Como chegam as equipes

O Cuiabá chega para a rodada final da Série B já sem objetivos na competição. O Dourado já garantiu a permanência e não briga por acesso nem corre risco de queda.

Já o Criciúma vive o momento mais decisivo em 2025, já que precisa vencer para manter viva a esperança de acesso à Série A. A pressão é alta, já que o Tigre pode perder o acesso se for derrotado em Cuiabá.

Onde assistir Cuiabá x Criciúma ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

  • ESPN 5 (TV por assinatura)
  • Disney+ (streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (23/11) – 16h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 38
  • Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
  • Onde Assistir: ESPN 5 e Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Cuiabá: Luan Polli; Nino Paraíba, Nathan, Calebe e Sander; David Miguel, Denílson e De Lucca; Carlos Alberto, Max e Victor Barbara. Técnico: Eduardo Barros.

Criciúma: Alisson; Jonathan, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Leo Naldi, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista.

Leia também

Chances de acesso na Série B: veja probabilidades e quem pode subir na última rodada
CHANCES DE ACESSO

Chances de acesso na Série B: veja probabilidades e quem pode subir na última rodada
Athletico-PR x América-MG ao vivo: onde assistir e horário da última rodada da Série B
ONDE ASSISTIR

Athletico-PR x América-MG ao vivo: onde assistir e horário da última rodada da Série B

Compartilhe

Tags