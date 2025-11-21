Cuiabá x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Confronto é válido pela última rodada da Série B. Tigre venceu suas duas últimas partidas e busca a vitória para garantir o acesso á Série A
Clique aqui e escute a matéria
Cuiabá e Coritiba se enfrentam neste domingo (23), às 16h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela última rodada da Série B. O confronto será disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá.
Como chegam as equipes
O Cuiabá chega para a rodada final da Série B já sem objetivos na competição. O Dourado já garantiu a permanência e não briga por acesso nem corre risco de queda.
Já o Criciúma vive o momento mais decisivo em 2025, já que precisa vencer para manter viva a esperança de acesso à Série A. A pressão é alta, já que o Tigre pode perder o acesso se for derrotado em Cuiabá.
Onde assistir Cuiabá x Criciúma ao vivo
A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:
- ESPN 5 (TV por assinatura)
- Disney+ (streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (23/11) – 16h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 38
- Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
- Onde Assistir: ESPN 5 e Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Cuiabá: Luan Polli; Nino Paraíba, Nathan, Calebe e Sander; David Miguel, Denílson e De Lucca; Carlos Alberto, Max e Victor Barbara. Técnico: Eduardo Barros.
Criciúma: Alisson; Jonathan, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Leo Naldi, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista.