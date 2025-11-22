Sport está fora do poder nas lideranças do estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo

O Sport está totalmente fora do poder em Pernambuco. A governadora Raquel Lyra é do Santa Cruz; a vice-governadora Priscila Krause, do Náutico; O prefeito João Campos, do Náutico, o vice-prefeito Vitor Marques, do Santa Cruz, o presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto, do Náutico, o vice-presidente do TJPE, Fausto Campos, do Santa Cruz, o presidente da Alepe, Álvaro Porto, do Santa Cruz, e o presidente da Câmara Municipal do Recife, Romerinho Jatobá, do Santa Cruz. Cinco tricolores, três alvirrubros e zero rubro-negros.

Encontro do deputado Antônio Moraes, a governadora Raquel Lyra e o prefeito de Aliança, Pedro Freitas - Arquivo Pessoal

LIDERANÇAS

Andrea de Paula concluiu a capacitação do Legisla Brasil, para participar da Academia Política, projeto dedicado a formar líderes capacitados para a governança responsável. Em um percurso de três etapas, Bahia, Foz do Iguaçu e Brasília, passou seis meses ao lado de jovens lideranças de todo o país, debatendo temas como democracia, segurança pública, meio ambiente, economia, turismo e política internacional.

DOSE DUPLA

O ator e poeta pernambucano Toinho Mendes participa do elenco de dois filmes pernambucanos que estão em cartaz: “O Agente Secreto” e “Recife Assombrado 2.”

JATINHO

Entre os bens de Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, está um jatinho “Falcon 7X” considerado um dos mais sofisticados da aviação executiva, com capacidade para voos intercontinentais e tecnologia moderníssima. Está avaliado em R$ 200 milhões.

NA TV JORNAL

Excepcionalmente, o programa “João Alberto na Jornal” hoje será exibido às 8h. O convidado será o desembargador federal Ruy Salathiel, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que falará sobre as principais ações da corte, o selo ouro recebido do CNJ e trabalho para solucionar greves. Além disso, revela detalhes da nova sede do TRT na Avenida Rui Barbosa.

Maria e Luís Guilherme Pontes, em evento no Mirante do Paço - Sheila Wanderley/Divulgação

AGENDA

Temas da atualidade, projeções para o futuro e opiniões sobre os antagonismos atuais serão destaques na Agenda TGI, que Francisco Cunha e Fábio Menezes apresentam terça-feira, no Teatro do RioMar.

PRESIDÊNCIA

Nelson Souza, indicado para assumir a presidência do Banco de Brasília no lugar de Paulo Henrique Costa, afastado por decisão judicial, é funcionário da Caixa Econômica e presidiu o Banco do Nordeste entre 2014 e 2015.

COMEMORAÇÃO

Guilherme Coelho, presidente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas (Abrafrutas), comemora a decisão do presidente Donald Trump acabando com a taxação de 40% para as frutas exportadas para os Estados Unidos. Medida é particularmente importante para os produtores de frutas do Vale do São Francisco.

RETOMADA

Após os casos de intoxicação por metanol e queda no movimento de bares, o mês de outubro registrou uma melhora, com crescimento de vendas de 1,6%. Os dados são da Abrasel.

DEBATE

Em reunião da Comissão de Administração Pública, foi debatido o Projeto de Lei Complementar nº 2675/2025, que busca assegurar o emprego de funcionários da Compesa, na concessão da distribuição de água e coleta de esgoto em Pernambuco.

Os advogados João Luiz Bandeira e Ana Beatriz Cordeiro, em recente inauguração - Hércio Moraes/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Fazer filmes não é o que eu faço, é quem eu sou”. (Tom Cruise)

O CANTOR Gabriel O Pensador e Gabriela Vicente se casaram ontem, na Praia do Rosa, em Santa Catarina.

O FÓRUM Desembargador Rodolfo Aureliano ganhou belíssima iluminação de Natal.

HOJE, a partir do meio-dia, no Bar do Amparo, em Olinda, acontece a 30ª edição do Samba de Jorge, com gravação de DVD.

ESTÁ EM CARTAZ na Caixa Cultural até o dia 29, o espetáculo “Para Meu Amigo Branco”, inspirado no livro do jornalista Manoel Soares.

MAISA curte fim de semana na Praia de Maracaípe.

O PRÓXIMO feriado no Recife será dia 8 de dezembro, dedicado à Nossa Senhora da Conceição.

FAZ SUCESSO a ocasião de reunir amigas para pintar taças. Bruna Emery é uma das pioneiras no ramo.

A CÂMARA Municipal aprovou o projeto do “Distrito Guararapes", que vai mudar, para muito melhor, o centro do Recife.

ANIVERSARIANTES Ana Luiza da Fonte, Arnauld Matoso, Carlos Alberto Roma, Ênnio Benning, Juliana de Vasconcelos Alves, Kleber Mendonça Filho, Lília Santos, Márcia Beltrão, Murilo Guerra, Ricardo Guerra, Sandra Burgos, Teresa Régis e Thereza Amante.