Salão do Automóvel volta após sete anos

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Depois de sete anos, o Salão do Automóvel de São Paulo volta acontecer, de hoje até o dia 30. Vai ter a participação de 24 marcas, sendo 10 montadoras chinesas, com 300 modelos. Marcas famosas como Chevrolet, Ford e Volkswagen, não participarão do evento, pela primeira vez. Também estarão ausentes as grifes de luxo BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Porsche e Mini. Os ingressos custam entre R$ 180 e R$ 1 mil. Evento leva à capital paulista dirigentes das principais concessionárias de veículos de Pernambuco.

Lúcia Pontes, Marcelo Tavares de Melo Filho e Carla Seixas na COP30, em Belém, durante os painéis conduzidos pelo Grupo JCPM sobre regeneração ambiental e comércio sustentável - Arquivo Pessoal

BELEZA

Fátima Bosch, do México, foi eleita Miss Universo, em concurso que reuniu 122 candidatas, em Bangkok, na Tailândia. A piauiense Maria Gabriela Lacerda, que representou o Brasil, não conseguiu ficar nem entre as 12 finalistas.

PESAR

Lamentado o falecimento, em Miami, de Luciana Pessoa de Queiroz, filha de Ricardo e Maria Digna Pessoa de Queiroz. Morava há muitos anos nos Estados Unidos, onde inclusive comandou um bonito hotel em Miami, com o marido Elias Barreto, onde fiquei hospedado, numa comitiva do governador Jarbas Vasconcelos, que foi participar de um evento de turismo.

SESSENTINHA

O jornalista Edgar Homem reúne amigos hoje, em almoço no “Tempero da Rosa", no Hotel Central. Evento terá exposição de quadros e desenhos que vem pintando pela vida toda. A mostra se chama “Ocupação Edgard Homem 60+".

O chef Hugo Provout recebe a chef Miau Caldas, na comemoração do primeiro aniversário do seu restaurante "Seu Motta" - Sheila Wanderley/Divulgação

A FINAL

O SBT/TV Jornal mostra hoje, a partir das 17h, a final da Conmebol Sul-Americana, em Assunção, entre o Atlético Mineiro e o Lanús, da Argentina. Transmissão será comandada por Tiago Leifert, Mauro Beting e Nadine Basttos.

VINHOS

A governadora Raquel Lyra, os secretários André Teixeira Filho, Cícero Moraes, Kaio Maniçoba e Alessandro Carvalho, e os deputados Jarbas Filho, Luciano Duque e Lucas Ramos marcaram presença no Vinhuva Festival.

APLAUSOS

A apresentação de Andréa Beltrão em “Lady Tempestade”, na abertura do Festival Recife de Teatro Nacional lotou o Teatro de Santa Isabel. A atriz foi aplaudida de pé no final.

Norma Maranhão, legenda da radiologia pernambucana, na comemoração do seu aniversário - Arquivo Pessoal

ENTRETENIMENTO

Na programação do Encantos de Natal, do RioMar Recife, o personagem principal da decoração, o Biscoito Ginger, estará na Praça de Eventos do Piso L1, hoje e amanhã.

VOCABULÁRIO

A palavra “Imigração” está no Top 3 e concorre a palavra do ano segundo a Porto Editora, em Portugal. Segundo a editora, a palavra reflete o momento atual do país, que busca regulamentação e integração.

CONSELHO

Celina Pessoa, expert em leilões, foi nomeada Membro da Comissão Especial de Leilões do Conselho Federal da OAB.

PARA PETS

A icônica marca Le Creuset, referência em utensílios de cozinha de alta performance e design atemporal, lançou sua linha premium para pets. A coleção traz peças em cerâmica Stoneware, material resistente e que não absorve odores. As peças são caríssimas.