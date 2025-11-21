As atrações da Paixão de Cristo do próximo ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo

A Sociedade Teatral de Fazenda Nova vai anunciar na próxima semana, os quatro artistas do cenário nacional que farão os principais papéis dos espetáculos da Paixão de Cristo de 2026. Que serão especiais, em função dos 100 anos de nascimento do criador de Fazenda Nova, Plínio Pacheco. Vão se juntar aos 50 artistas pernambucanos e os 500 figurantes.

General Maurílio Ribeiro, recebido por Alexsandra e Drayton Nejaim, no evento do Grupo LIDE - Sheila Wandeley/Divulgação

FESTA DO LIDE

Prestigiadíssimo, com muitos nomes de prestígio do nosso mundo empresarial, jurídico e social, o jantar que assinalou os 14 anos do grupo LIDE Pernambuco, comandado por Drayton Nejaim. Foi no Mirante do Paço, com cardápio assinado pelo chef Wagner Francis e show de Kevin Ndjana. No evento, Avelar Loureiro Filho assumiu como presidente do Conselho Empresarial, Alfredo Bezerra Leite, no Conselho de Honra e Edson Cedras no Colégio de Presidentes.

PREMIAÇÃO

Nosso companheiro de redação Raphael Guerra foi premiado em duas categorias no prêmio nacional Movimento de Justiça e Direitos Humanos, em Impresso e em crônicas.

J.A. INDICA

Uma dica para o feriadão é a estreia, que acontece hoje, do filme “Wicked - Parte 2” nos cinemas. O longa é envolvente, com emoção e aventura, além de muitas surpresas no final.

MEDALHA

Fernando Ribeiro Lins, conselheiro Federal da OAB Nacional e ex-presidente da OAB-PE, recebeu a medalha comemorativa dos 95 Anos da entidade.

Leila e João Lyra Neto, na festa do Grupo LIDE - Sheila Wandeley/Divulgação

LIDERANÇA

Atualmente, 45% dos cargos de liderança na Masterboi são ocupados por mulheres. “Isso não é por meta, mas por mérito e competência”, afirma a vice-presidente da empresa, Guilhermina Bezerra.

REVITALIZAÇÃO

A chefe do Recentro, Ana Paula Vilaça, compartilhou nas redes sociais fotos de antes e depois de algumas ações de revitalização do centro do Recife, como a Rua Itaiópolis, a Praça do Arsenal, Rua Duque de Caxias, Praça Maciel Pinheiro e a Rua da Moeda.

MÚSICA

Encerra hoje o projeto “Sinta o Som”, do Instituto Brasileiro de Música e Educação, com o espetáculo “Entre Rios, Mares e Oceanos”, homenageando Lia de Itamaracá, Dorival Caymmi e Tom Jobim.

Betinha e Anacleto Nascimento, um casal muito querido no mundo social e empresarial - Sheila Wandeley/Divulgação

ARTE

Um retrato de Gustav Klimt roubou a cena no leilão em Nova York. O “Retrato de Elisabeth Lederer” alcançou impressionantes US$ 236,4 milhões (R$ 1,25 bilhão), tornando-se a segunda obra mais cara já vendida em leilão, atrás apenas do “Salvator Mundi”, de Leonardo da Vinci, arrematado por US$ 450 milhões em 2017.

SÉRIE

Durante a passagem pelo Brasil, Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts e Sarah Paulson, que vieram promover a série ‘’Tudo é Justo’’, que são protagonistas, participaram de um brunch especial com Fátima Bernardes, para conversa leve e descontraída sobre a série e a conexão das atrizes com o público brasileiro.

INUSITADO

A representante da Jamaica no Miss Universo, Gabrielle Henry, caiu do palco durante o desfile preliminar de gala na Tailândia. Socorrida imediatamente e levada ao Hospital Paolo Rangsit, ela não sofreu ferimentos que coloquem sua vida em risco, segundo a organização.