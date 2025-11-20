O Recife do futuro discutido durante um evento no SJCC

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O renomado colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo

A segunda edição do evento Metro Quadrado reuniu profissionais e empresários no auditório Graça Araújo, no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Lucas Moraes, titular da coluna "Metro Quadrado", conduziu debate sobre a nova Lei de Uso do Solo do Recife. Estiveram presentes representantes de construtoras importantes, como Moura Dubeux, Vale do Ave, Exata, Soma e Viana e Moura, além de nomes do Sinduscon e de armazéns de construção, como o Armazém Coral. Também estavam na plateia convidados da Fiepe e do Crea-PE, arquitetos, engenheiros, advogados do ramo imobiliário, representantes de cartório e mais.

Fred Amâncio, que foi secretário de Educação do Recife e de Pernambuco, ao receber a Ordem Nacional do Mérito Educativo, com a esposa, Mércia Farias - Arquivo Pessoal

PALESTRAS

Em três horas de discussão aprofundada, o Painel contou com palestras do secretário de Desenvolvimento e Licenciamento do Recife, Filipe Matos, e do presidente da Ademi-PE, Rafael Simões. Um sucesso que já tem previsão de terceira edição no ano que vem e conversas de expansão para eventos sobre litoral, interior e até outros estados.

Camila Gusmão e Lana Bandeira, no lançamento do Natal da Josefinna - Reprodução

UM ANO

O restaurante "Seu Motta", em Boa Viagem, que se tornou referência na gastronomia recifense, comandado pelo talentoso chef Hugo Provout, reúne amigos hoje, para almoço, comemorando o primeiro ano de funcionamento. Ele assina o cardápio junto com a chef Miau Caldas. Será o início de um festival que terá também a participação dos chefs Nathalia Maria, Duda Dubourcq e Karol Nascimento.

PRESIDENTE

Paulo Augusto Costa, presidente afastado do Banco Regional de Brasília, depois do escândalo do Banco Master, é recifense, formado em Administração de Empresas pela Unicap. Antes de assumir o atual cargo, era o vice-presidente de Clientes, Negócios e Transformação Digital da Caixa Econômica Federal.

AZARADA

Impressionante como a diretoria do Sport insiste em jogar com a camisa amarela, famosa pelo azar que traz ao time rubro-negro. Como quarta-feira, quando perdeu para o Botafogo no minuto final da prorrogação, completando dois meses sem uma só vitória.

ORADORES

Os universitários pernambucanos Caio Accioly e João Mario Gonzales conquistaram o prêmio de melhores oradores no Tax Moot Brasil, a maior competição acadêmica de Direito Tributário do país.

HOSPITAL

Uma das prioridades do prefeito João Campos, o Hospital da Criança do Recife, tem 12 mil metros quadrados de área construída, já tem 80% das obras concluídas. Unidade terá 60 leitos, 50 de enfermarias e 10 de UTI, e oferecerá 15 subespecialidades pediátricas.

DOM DA ALEGRIA

Para obter recursos para as despesas do final de ano, o Instituto Dom Helder Câmara promove no dia 27, o show “O Dom da Alegria”, Na Casa Estação Luz, em Olinda. Será em clima de carnaval, com shows de Clara Sobral, Nena Queiroga, Eugene Lamy, Bella Schineider, Rubens Mendes, Marrom Brasileiro e o Bloco da Saudade.

ESTRADAS

Trajetos para cidades como Igarassu, Condado, Tamandaré, Ribeirão e Sirinhaém serão beneficiados com o novo aporte de investimentos em estradas, anunciado ontem, pela governadora Raquel Lyra.

PERFUMES

O Boticário lança o perfume “Coffee Unique”, em duas versões, uma masculina, outra feminina. Também inauguram um novo design das embalagens.