Pernambuco lidera nas propostas aprovadas pelo Rouanet Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O renomado colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Clique aqui e escute a matéria

O Ministério da Cultura divulgou ontem as 126 propostas culturais selecionadas no programa Rouanet Nordeste. Em parceria com Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa, Emgea, Petrobras, Serpro e Transpetro e um investimento de R$ 40 milhões, visa democratizar e nacionalizar o financiamento cultural na região Nordeste. Pernambuco lidera o número de iniciativas selecionadas, com 28 propostas, seguido da Bahia (19), Ceará e Piauí (12 cada), Alagoas (11) e Paraíba (10).

O empresário Guilherme Ferreira da Costa, ladeado pelos desembargadores Ângela Lins Cavalcanti e Ricardo Paes Barreto recebe o diploma Desembargador Waldemir Lins, concedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco - Leandro Lima/Divulgação

HOTELARIA

Embora tenha fechado a maioria dos seus hotéis, a Rede de Hotéis Othon não acabou. Continua funcionando, operando dois hotéis no Rio de Janeiro, com o Rio Othon Palace e o Savoy Othon Lite. E faz investimentos de R$ 20 milhões em obras, como seu “beach clube” na praia de Copacabana e o rooftop, com piscina de borda infinita.

NO RIOMAR

A sorveteria Borelli, que tem feito muito sucesso na nossa cidade, com seus produtos artesanais, inaugura hoje nova unidade. Será no RioMar.

BOLO DE NOIVA

Cecilia Chaves lança o rótulo comemorativo de Natal do seu tradicional Bolo de Noiva, com design assinado por Amanda Aroucha. A edição especial chega acompanhada de uma playlist exclusiva criada para embalar as ceias da temporada de fim de ano.

Victor Tavares, coordenador de conteúdo da Rádio Jornal, com Marcus Fernando Araújo, CEO da "Light Wall Brasil", na inauguração da sua fábrica no Cabo de Santo Agostinho - Arquivo Pessoal

ESPERA

Completa um mês hoje que o ministro Luís Roberto Barroso pediu aposentadoria do Supremo Tribunal Federal e até agora o presidente Lula não definiu o nome que vai indicar para ocupar sua vaga.

PREJUÍZO

Pelo menos 10 pessoas conhecidas do Recife revelam terem tido vultosos prejuízos, em investimentos feitos no Banco Master, fechado pelo Banco Central. Foram atraídas por remunerações bem acima do praticado pelo mercado.

REALITY

Após o sucesso do reality show da família Kardashian, chegou a vez da família Braz. A influenciadora Silvia Braz está produzindo o reality show “The Braz”, no Youtube, mostrando sua rotina nos eventos fashions e das suas três filhas.

IMAGEM

O monumento de Nossa Senhora de Fátima, com 54 metros de altura e maior que o Cristo Redentor, foi inaugurado no Crato, no Ceará, com milhares de fiéis. A expectativa é que se torne um ponto turístico de visitação religiosa.

O desembargador Jones Figueiredo ladeado pelos juristas Leonardo Carneiro da Cunha e João Otávio Terceiro Neto, autores do livro "Litigância Predatória", durante o lançamento na Escola da Magistratura de Pernambuco - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O Papa Leão XIX me recebeu com um grupo da Obra de Maria com a simplicidade dos que sabem ouvir.” (Gilberto Barbosa)

HOJE, às 19h, na Capela do Colégio das Damas, teremos a Missa de 7º Dia em memória do ex-presidente do Sport, Milton Caldas Bivar.

A 34ª JORNADA Pernambucana de Dermatologia acontece de hoje a sábado, no Recife Expo Center.

O TRÂNSITO já está em clima de fim de ano, bem congestionado.

O JORNALISTA pernambucano Leandro Magalhães, que se despede da CNN, publicou foto com o novo crachá da SBT News, que estreia dia 15 de dezembro.

O FESTIVAL “Bikini Memories” vai movimentar Maracaípe no feriadão.

FERNANDA Torres vai apresentar uma das categorias da cerimônia do Globo de Ouro 2026.

O “HOME office” esteve presente em 7,9% dos trabalhadores no setor privado em 2024, ligeiramente abaixo dos 8,2% de 2023, mas ainda acima do nível pré-pandemia.

ANIVERSARIANTES Ana Paola Tavares Correia, Andréa Belo, Andréa Nóbrega Massa, Augusta Schwambach, Bruno Moury Fernandes, Cláudia Ferreira da Costa, Domingos Melo, Fátima Albuquerque, Fernando Pimentel, Ivan Neves, Jayme Lielson, Liana Ventura, Luciana Azevedo, Marta Lima, Patrícia Duarte, Ricardo Peixoto, Roberto Kirzner, Silvana Fonseca e Socorro Vasconcelos.