Os vinte anos de Romoaldo de Souza na Rádio Jornal

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Grande nome do nosso jornalismo e radialismo, Romaldo de Souza completa hoje 20 anos como correspondente em Brasília da Rádio Jornal. E assina a coluna “Política em Brasília”, no nosso jornal. Além disso, é um especialista em café, fazendo palestras por todo o país. Vai comemorar a data reunindo colegas do JCPM num café especial, na próxima sexta-feira.

O cônsul do Japão, Masami Ohno e a consulesa Chie recebem o presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto e Sandra, em jantar, no seu apartamento de Boa Viagem - Arquivo Pessoal

TRINTA E TRÊS ANOS

O chef César Santos comanda esta noite jantar degustação com cinco etapas, para marcar os 33 anos da Oficina do Sabor, uma referência na gastronomia brasileira. Vai dividir as panelas com os chefes Fernando Pavan, Juarez Campos, Bruno Manoel e Karina Maranhão e distribuirá o novo Prato da Boa Lembrança, em homenagem a São Bento.

Eduardo Loyo, presidente da Empetur, recebe de Carol Oliveira prêmio do Recife Convention Bureau - Arquivo Pessoal

HOMENAGEADA

Merecidíssima homenagem a Natalia Ribeiro, da Rádio Jornal, no 20º Prêmio Gigante Cultural Márcia Siqueira, realizado pelo Clube Carnavalesco de Alegoria e Crítica O Homem da Meia-Noite. Na ocasião, foram premiados profissionais, artistas, entidades e agremiações que enaltecem a cultura e o Carnaval de Pernambuco.

Ana Paula Vilaça e Luciana Albuquerque, em evento no Hospital Português - Sheila Wanderley/Divulgação

DERMATOLOGIA

Taciana Mendonça, Luciana Lócio, Eduarda Wanderley e Luciana Farias abrem nova clínica de dermatologia no Recife.

FRANÇA-BRASIL

A Câmara de Comércio França-Brasil realiza a 25ª edição do Prêmio Personalidade França-Brasil, que este ano homenageia o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Ao longo de suas edições, o prêmio já celebrou personalidades como Fernando Henrique Cardoso, Sebastião Salgado, Izabella Teixeira, Artur Avila e Nísia Trindade.

DITADOS

No meu artigo de hoje na página de opinião, concluo a lista dos 60 ditados populares mais conhecidos do país e seus significados.

LANÇAMENTO

O livro “Votos” será lançado domingo, no Museu do Estado. É uma versão ricamente ilustrada e com primorosa edição. Os textos do jornalista Bruno Albertim analisam as relações entre política e religiosidade na obra do artista plástico Renato Valle.

MUDANÇA

O elenco do Baile do Menino Deus neste ano terá uma mudança. O ator Djaelton Quintino, fundador do Teatro de Retalhos de Arcoverde, fará o papel de Mateus, substituindo Paulo Pontes, com outro projeto no período.

ALTERNATIVA

Com as gerações dando prioridade à prática de exercícios físicos, é possível perceber que uma das alternativas para quem produz eventos musicais e shows é apostar também em eventos esportivos, que unam os dois universos.

FORTUNA

Cerca de R$ 415 milhões. Esse é o valor estimado do patrimônio de Virginia Fonseca, empresária e namorada de Vini Jr., atacante do Real Madrid. O número a coloca como a namorada de atleta mais rica do mundo.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A OAB é a mais significativa entidade da sociedade civil do Brasil.” (Gustavo Henrique de Brito Alves Freire)

KARLA Dantas começou o Caminho da Fé, saindo do sul de Minas Gerais.

VANESSA Vecchione, Nathalia Luna e Mari Gonzalez brilharam na “Corrida 100% Você”, ontem em João Pessoa.

RUI Silva em temporada em Portugal, país que considera sua ‘’segunda casa’’.

APROVEITANDO as férias prolongadas, William Bonner curte temporada em Nova Iorque com a esposa e ceramista Natasha Dantas.

STÊNIO Neiva Filho e Lele Friedheim entre os formandos de Direito da Unicap que tiveram o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), aprovado.

DE ACORDO com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a ''Black Friday'' deste ano deve movimentar um volume recorde de R$ 5,4 bilhões.

O GOVERNO de Pernambuco alcançou um marco na segurança alimentar: o Programa Bom Prato passou a servir mais de um milhão de refeições por mês a pessoas em situação de vulnerabilidade.

ESTUDANTES do Centro de Informática da UFPE se destacaram e vão para etapa nacional do Desafio Liga Jovem do Sebrae.

ANIVERSARIANTES

Agrimar Leite, Ana Maria Vieira, Anísio Coelho Correia, Ary Miranda Motta Júnior, Conceição Araújo, José Peregrino Neto, Joyce Cansanção, Juliana Macedo, Nivaldo Belo Cavalcanti, Renata Barroca, Robinson Pacheco, Romildo Gomes Filho, Vânia Coutinho, Vera Lúcia Cunha e Walter Lins Júnior.