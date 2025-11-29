Quando vai ser a próxima Copa do Mundo de Clubes? veja o que se sabe sobre o Mundial da Fifa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após a primeira edição em 2025, o Mundial de Clubes retornará em alguns anos; torneio não é anual e ainda não tem sede definida; confira

Após o fim da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, vencida pelo Chelsea em julho, o torcedor segue olhando para o futuro da competição.

O torneio deixou boa impressão e alta expectativa para as próximas disputas, mas ainda vai demorar até que uma nova edição aconteça.

Para tristeza dos fãs de futebol, o Mundial de Clubes não é um torneio anual. Isso significa que não haverá uma segunda edição em 2026.

A próxima edição do Mundial de Clubes da Fifa será realizada em 2029, daqui a quatro anos.

A competição, porém, pode passar por mudanças. A Fifa vem sendo pressionada a adotar um formato bienal, com edições a cada dois anos.

'Antigo Mundial' será disputado em dezembro de 2025

Em dezembro deste ano, ainda será possível acompanhar a Copa Intercontinental, descrita como uma espécie de “mini Mundial”, reunindo seis equipes, número bem menor que os 32 participantes que estiveram na edição realizada nos Estados Unidos.

A competição terá início para o vencedor da Copa Libertadores em 10 de dezembro.

Na ocasião, o vencedor da América do Sul irá enfrentar o Cruz Azul (México), que é o atual campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2025. Confira o chaveamento completo abaixo.

O Pyramids, do Egito, aguarda o vencedor do Dérbi das Américas, entre Cruz Azul e o campeão da Libertadores de 2025 para disputar a Copa Challenger no dia 13.

O ganhador desse duelo enfrentará o PSG na final do torneio, no dia 17 de dezembro, em uma decisão que deve definir o novo campeão intercontinental da temporada.

Copa do Mundo de seleções em 2026

Mesmo sem Mundial no próximo ano, o torcedor ainda terá outra grande competição pela frente.

A Copa do Mundo de seleções, que será disputada no Canadá, México e Estados Unidos.

Pela primeira vez na história, o Mundial terá 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro equipes, ampliando o número de participantes.

A definição completa da tabela, com a distribuição de jogos por estádio e horários oficiais, será divulgada no dia 6 de dezembro.

Classificados já garantidos para o Mundial de Clubes 2029

A lista de clubes já classificados para a próxima edição inclui:

Al-Ahli (Arábia Saudita, campeão da Liga dos Campeões da Ásia)

(Arábia Saudita, campeão da Liga dos Campeões da Ásia) Cruz Azul (México, campeão da Liga dos Campeões da Concacaf em 2025)

(México, campeão da Liga dos Campeões da Concacaf em 2025) PSG (França, campeão da Champions em 2025)

(França, campeão da Champions em 2025) Pyramids (Egito, campeão continental da África)

Os demais participantes serão definidos conforme desempenho nos torneios continentais entre 2025 e 2028.

Sede indefinida para o Mundial de 2029

O local da Copa do Mundo de Clubes de 2029 ainda não foi anunciado.

Em relação ao futuro, algumas sedes já estão definidas para outro torneio da Fifa: a Copa do Mundo de 2030 será realizada em Espanha, Portugal e Marrocos, além de partidas únicas em Argentina, Uruguai e Paraguai.