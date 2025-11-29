Quando vai ser a próxima Copa do Mundo de Clubes? veja o que se sabe sobre o Mundial da Fifa
Após a primeira edição em 2025, o Mundial de Clubes retornará em alguns anos; torneio não é anual e ainda não tem sede definida; confira
Após o fim da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, vencida pelo Chelsea em julho, o torcedor segue olhando para o futuro da competição.
O torneio deixou boa impressão e alta expectativa para as próximas disputas, mas ainda vai demorar até que uma nova edição aconteça.
Para tristeza dos fãs de futebol, o Mundial de Clubes não é um torneio anual. Isso significa que não haverá uma segunda edição em 2026.
A próxima edição do Mundial de Clubes da Fifa será realizada em 2029, daqui a quatro anos.
A competição, porém, pode passar por mudanças. A Fifa vem sendo pressionada a adotar um formato bienal, com edições a cada dois anos.
'Antigo Mundial' será disputado em dezembro de 2025
Em dezembro deste ano, ainda será possível acompanhar a Copa Intercontinental, descrita como uma espécie de “mini Mundial”, reunindo seis equipes, número bem menor que os 32 participantes que estiveram na edição realizada nos Estados Unidos.
A competição terá início para o vencedor da Copa Libertadores em 10 de dezembro.
Na ocasião, o vencedor da América do Sul irá enfrentar o Cruz Azul (México), que é o atual campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2025. Confira o chaveamento completo abaixo.
O Pyramids, do Egito, aguarda o vencedor do Dérbi das Américas, entre Cruz Azul e o campeão da Libertadores de 2025 para disputar a Copa Challenger no dia 13.
O ganhador desse duelo enfrentará o PSG na final do torneio, no dia 17 de dezembro, em uma decisão que deve definir o novo campeão intercontinental da temporada.
Copa do Mundo de seleções em 2026
Mesmo sem Mundial no próximo ano, o torcedor ainda terá outra grande competição pela frente.
A Copa do Mundo de seleções, que será disputada no Canadá, México e Estados Unidos.
Pela primeira vez na história, o Mundial terá 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro equipes, ampliando o número de participantes.
A definição completa da tabela, com a distribuição de jogos por estádio e horários oficiais, será divulgada no dia 6 de dezembro.
Classificados já garantidos para o Mundial de Clubes 2029
A lista de clubes já classificados para a próxima edição inclui:
- Al-Ahli (Arábia Saudita, campeão da Liga dos Campeões da Ásia)
- Cruz Azul (México, campeão da Liga dos Campeões da Concacaf em 2025)
- PSG (França, campeão da Champions em 2025)
- Pyramids (Egito, campeão continental da África)
Os demais participantes serão definidos conforme desempenho nos torneios continentais entre 2025 e 2028.
Sede indefinida para o Mundial de 2029
O local da Copa do Mundo de Clubes de 2029 ainda não foi anunciado.
Em relação ao futuro, algumas sedes já estão definidas para outro torneio da Fifa: a Copa do Mundo de 2030 será realizada em Espanha, Portugal e Marrocos, além de partidas únicas em Argentina, Uruguai e Paraguai.