Premiação da Libertadores 2025: veja valores por fase e quanto ganha o campeão
A edição deste ano marca a segunda temporada consecutiva em que dois brasileiros decidem o título continental; confira detalhes das premiações
A grande hora chegou! Palmeiras e Flamengo disputam a final da Conmebol Libertadores 2025 no sábado, dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru. O estádio Monumental será o palco da decisão.
A edição deste ano marca a segunda temporada consecutiva em que dois brasileiros decidem o título continental. Na temporada passada, o Botafogo foi campeão em cima do Atlético-MG.
Neste ano, Flamengo e Palmeiras fazem a reedição da final de 2021, em que o Verdão levou a melhor e se consagrou campeão ao vencer por 2 a 1. Na ocasião, o Palmeiras conquistou o título pelo segundo ano consecutivo.
No ano seguinte, em 2022, o Flamengo foi campeão ao vencer o Athletico-PR por 1 a 0.
Neste ano, em 2025, as duas equipes também estão disputando o título do Campeonato Brasileiro.
Premiação da Libertadores 2025
A premiação da Libertadores 2025 cria um cenário em que cada fase representa um salto significativo de receita, tornando a competição um ativo financeiro importante.
Já na fase de grupos, os clubes recebem US$ 3 milhões apenas por participar, com bônus de US$ 330 mil por vitória, o que transforma cada jogo em potencial ganho relevante.
A partir do mata-mata, os incrementos ficam mais expressivos: US$ 1,25 milhão nas oitavas, US$ 1,7 milhão nas quartas e US$ 2,3 milhões na semifinal.
A diferença entre vice e campeão é marcante, com US$ 7 milhões para o segundo lugar e US$ 24 milhões para quem levanta a taça, evidenciando o peso econômico do título.
No melhor cenário, um time que vence todos os jogos da fase de grupos pode ultrapassar US$ 34 milhões ao final da campanha, valor capaz de impactar profundamente o orçamento anual.
- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)
- Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)
Últimas finais e campeões da Libertadores
- 2019 — Flamengo campeão
Flamengo 2 x 1 River Plate
- 2020 — Palmeiras campeão
Palmeiras 1 x 0 Santos
- 2021 — Palmeiras campeão
Palmeiras 2 x 1 Flamengo
- 2022 — Flamengo campeão
Flamengo 1 x 0 Athletico-PR
- 2023 — Fluminense campeão
Fluminense 2 x 1 Boca Juniors