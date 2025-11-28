Premiação da Libertadores 2025: veja valores por fase e quanto ganha o campeão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A edição deste ano marca a segunda temporada consecutiva em que dois brasileiros decidem o título continental; confira detalhes das premiações

Clique aqui e escute a matéria

A grande hora chegou! Palmeiras e Flamengo disputam a final da Conmebol Libertadores 2025 no sábado, dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru. O estádio Monumental será o palco da decisão.

A edição deste ano marca a segunda temporada consecutiva em que dois brasileiros decidem o título continental. Na temporada passada, o Botafogo foi campeão em cima do Atlético-MG.

Neste ano, Flamengo e Palmeiras fazem a reedição da final de 2021, em que o Verdão levou a melhor e se consagrou campeão ao vencer por 2 a 1. Na ocasião, o Palmeiras conquistou o título pelo segundo ano consecutivo.

No ano seguinte, em 2022, o Flamengo foi campeão ao vencer o Athletico-PR por 1 a 0.

Neste ano, em 2025, as duas equipes também estão disputando o título do Campeonato Brasileiro.

Premiação da Libertadores 2025



A premiação da Libertadores 2025 cria um cenário em que cada fase representa um salto significativo de receita, tornando a competição um ativo financeiro importante.

Já na fase de grupos, os clubes recebem US$ 3 milhões apenas por participar, com bônus de US$ 330 mil por vitória, o que transforma cada jogo em potencial ganho relevante.

A partir do mata-mata, os incrementos ficam mais expressivos: US$ 1,25 milhão nas oitavas, US$ 1,7 milhão nas quartas e US$ 2,3 milhões na semifinal.

A diferença entre vice e campeão é marcante, com US$ 7 milhões para o segundo lugar e US$ 24 milhões para quem levanta a taça, evidenciando o peso econômico do título.

No melhor cenário, um time que vence todos os jogos da fase de grupos pode ultrapassar US$ 34 milhões ao final da campanha, valor capaz de impactar profundamente o orçamento anual.

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória



US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)



US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões) Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)



US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)



US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)



US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões) Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

Últimas finais e campeões da Libertadores