Escalação do Palmeiras para a final da Libertadores: veja quem pode iniciar contra o Flamengo neste sábado (29)

Na última rodada do Brasileirão, o técnico português Abel Ferreira adotou uma clara estratégia de preservação dos principais jogadores; saiba tudo

O Palmeiras está em Lima focado na grande decisão da Copa Libertadores da América contra o Flamengo, marcada para este sábado (29/11), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Lima.

Na última rodada do Brasileirão, o técnico português Abel Ferreira adotou uma clara estratégia de preservação dos principais jogadores.

Contra o Grêmio, poupou oito titulares que ficaram treinando na Academia de Futebol do clube.

O Verdão perdeu por 3 a 2 para os gaúchos e viu a distância para o título brasileiro aumentar.

O Flamengo, que também disputa o título nacional com os paulistas, empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG e chegou a 75 pontos. O Palmeiras possui 70 pontos e restam duas rodadas.

Com isso, o Palmeiras aceitou a derrota no Brasileirão para priorizar a decisão continental que acontece neste sábado (29).

Qual será a escalação do Palmeiras na final da Libertadores?

Abel Ferreira deve escalar o Palmeiras com: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

Vale lembrar que o treinador tem histórico de surpresas nas finais continentais anteriores, então mudanças de última hora não estão descartadas.

Verdão em Lima, no Peru

A delegação desembarcou na capital peruana na última quarta-feira (27/11) e já iniciou os trabalhos. Os jogadores passaram por ativação física no hotel logo após a chegada



No dia seguinte, na quinta-feira (27), foi realizado um treino tático de mais de uma hora no estádio Alejandro Villanueva.

Nesta sexta-feira (38), o clube deve treinar por 15 minutos com a presença da imprensa.

