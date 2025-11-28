Ceará x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confronto decisivo no Castelão pode colocar a equipe mineira na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e o time cearense tenta se afastar do Z-4

Ceará e Cruzeiro têm um encontro marcado neste sábado (29), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025.

O jogo coloca frente a frente equipes com motivações completamente opostas nesta reta final da competição nacional.



O time mineiro, embalado pelo tropeço do Palmeiras, vê uma chance real de assumir a vice-liderança da tabela e seguir sonhando com o título.

O Palmeiras perdeu por 3 a 2 para o Grêmio. O resultado manteve o clube paulista com 70 pontos, o que permite ao time celeste chegar a 71 em caso de triunfo sobre o Vozão.

O empate entre Flamengo e Atlético-MG, líderes da competição, também manteve acesa, mesmo que remotamente, a chance de título para a equipe de Minas Gerais.



Já o clube alvinegro precisa de uma vitória urgente para confirmar sua permanência na elite do futebol brasileiro e se afastar da zona de rebaixamento.



O Vozão chega pressionado depois de ser goleado por 3 a 0 pelo Mirassol, um resultado que reacendeu o alerta na reta final da Série A.

A meta nessa reta final é atingir os 45 pontos e confirmar a permanência na elite, evitando que a aproximação do Santos, o primeiro time na zona de rebaixamento, aumente a tensão interna.



Onde assistir Ceará x Cruzeiro ao vivo



A partida crucial entre a equipe cearense e o time mineiro terá diferentes opções de transmissão para o torcedor acompanhar.

Será possível assistir ao confronto decisivo na TV aberta, através da Record, e também pelo canal CazéTV no YouTube. Além dessas opções, o jogo será exibido no serviço de pay-per-view Premiere.



Possíveis escalações de Ceará x Cruzeiro



Ceará (Técnico: Léo Condé)



Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Dieguinho e Vina; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.



Cruzeiro (Técnico: Leonardo Jardim)



Cássio; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Arroyo e Kaio Jorge.



Ficha Técnica da partida



Competição: Campeonato Brasileiro – 36ª rodada

Campeonato Brasileiro – 36ª rodada Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)



Arena Castelão, Fortaleza (CE) Data: 29/11/2025 (sábado)



29/11/2025 (sábado) Horário: 21h (de Brasília)



21h (de Brasília) Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), Premiere (pay-per-view)



