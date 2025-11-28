Ceará x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Confronto decisivo no Castelão pode colocar a equipe mineira na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e o time cearense tenta se afastar do Z-4
Ceará e Cruzeiro têm um encontro marcado neste sábado (29), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025.
O jogo coloca frente a frente equipes com motivações completamente opostas nesta reta final da competição nacional.
O time mineiro, embalado pelo tropeço do Palmeiras, vê uma chance real de assumir a vice-liderança da tabela e seguir sonhando com o título.
O Palmeiras perdeu por 3 a 2 para o Grêmio. O resultado manteve o clube paulista com 70 pontos, o que permite ao time celeste chegar a 71 em caso de triunfo sobre o Vozão.
O empate entre Flamengo e Atlético-MG, líderes da competição, também manteve acesa, mesmo que remotamente, a chance de título para a equipe de Minas Gerais.
Já o clube alvinegro precisa de uma vitória urgente para confirmar sua permanência na elite do futebol brasileiro e se afastar da zona de rebaixamento.
O Vozão chega pressionado depois de ser goleado por 3 a 0 pelo Mirassol, um resultado que reacendeu o alerta na reta final da Série A.
A meta nessa reta final é atingir os 45 pontos e confirmar a permanência na elite, evitando que a aproximação do Santos, o primeiro time na zona de rebaixamento, aumente a tensão interna.
Onde assistir Ceará x Cruzeiro ao vivo
A partida crucial entre a equipe cearense e o time mineiro terá diferentes opções de transmissão para o torcedor acompanhar.
Será possível assistir ao confronto decisivo na TV aberta, através da Record, e também pelo canal CazéTV no YouTube. Além dessas opções, o jogo será exibido no serviço de pay-per-view Premiere.
Possíveis escalações de Ceará x Cruzeiro
Ceará (Técnico: Léo Condé)
- Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Dieguinho e Vina; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.
Cruzeiro (Técnico: Leonardo Jardim)
- Cássio; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Arroyo e Kaio Jorge.
Ficha Técnica da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro – 36ª rodada
- Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
- Data: 29/11/2025 (sábado)
- Horário: 21h (de Brasília)
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), Premiere (pay-per-view)
