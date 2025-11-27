Santos x Sport ao vivo (28/11): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileirão e o clube rubro-negro, já rebaixado, só cumpre tabela nas últimas cinco partidas da competição

Clique aqui e escute a matéria

Rebaixado com cinco rodadas de antecedência, o Sport cumpre mais um jogo nesta reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão enfrenta o Santos, nesta sexta-feira (28), às 21h30, na Vila Belmiro. O duelo é válido pela 36ª rodada da competição.

O vexame do Sport no Brasileirão é tão grande que o clube rubro-negro não possui condição até de sair da lanterna. Há duas rodadas, a posição do time está decretada.

Com 17 pontos, o Leão observa o vice-lanterna com uma larga diferença de pontos. O Juventude é o 19º lugar com 33 pontos.

Em paralelo, o time leonino ainda vive um processo eleitoral para um mandato tampão. O presidente Yuri Romão e o vice-presidente Raphael Campos oficializaram que ficam nos cargos até o dia 12 de dezembro.

No dia 15 de dezembro, está marcada a eleição. Confirmados até o momento como candidatos, o ex-presidente Severino Otávio (Branquinho) e o filho do ex-presidente Milton Bivar, Paulo Bivar.

Dois retornos do Sport

O técnico César Lucena ganhou dois retornos no elenco para o jogo contra o Santos. O goleiro Gabriel e o lateral Igor Cariús cumpriram suspensão na derrota por 3x1 para o Vitória na última rodada.

Gabriel assumirá a vaga de Caíque França, mas Igor Cariús deve ficar como opção no banco de reservas. A lateral esquerda será ocupada por Luan Cândido e o outro lado ficará com Matheus Alexandre.

O restante do time deve ser o mesmo que César Lucena tem utilizado nos últimos jogos.

Santos precisa da vitória

Na luta contra o rebaixamento, só o triunfo interessa ao Santos. Com 38 pontos, o Peixe abre a zona de rebaixamento e possui um ponto a menos que o concorrente direto Vitória, primeiro time fora do Z-4 na 16ª colocação.

Para a partida contra o Sport, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá o retorno do astro Neymar, que se recuperou de uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Além do camisa 10, o treinador ainda contará com o atacante Lautaro Díaz.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo

Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres (Zé Ivaldo) e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Neymar (Lautaro Díaz) e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Ramon Menezes Rafael Thyere e Luan Candido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.

Competição: Série A do Brasileirão. Local: Vila Belmiro, em Santos-SP. Horário: 21h30 (de Brasília). Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG). Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC). VAR: Bráulio da Silva Machado (SC). Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).