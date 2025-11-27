Thiago Galhardo rescinde contrato e deixa de ser jogador do Santa Cruz
Jogador acionou o órgão da CBF, solicitou a rescisão indireta do contrato com o clube coral e ganhou a causa, alegando atrasos nos pagamentos
A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), ligada à CBF, concedeu a rescisão indireta do contrato de Thiago Galhardo, atendendo ao pedido apresentado pela defesa do atacante.
Com isso, o jogador não faz mais parte do elenco do Santa Cruz. A decisão é definitiva e não permite recurso.
A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Blog do Torcedor, que também buscou contato com o clube coral. Até o fechamento desta publicação, o Santa Cruz não se manifestou.
Galhardo alegou atrasos salariais para romper o vínculo, que tinha validade até o fim de 2026.
O atleta ainda cobra valores referentes ao último ano de contrato, incluindo 12 meses de salários, férias e 13º.
O Santa Cruz segue sem posicionamento oficial sobre o caso, mas deve se pronunciar em breve.
Galhardo foi o único dos remanescentes que não se reapresentou no primeiro dia da pré-temporada, que aconteceu na última terça-feira (25).
Ao todo, 19 atletas estiveram presentes no primeiro dia de trabalho para a próxima temporada. O CEO Pedro Henriques foi perguntado sobre a ausência e afirmou que a falta não havia sido justificada.
Santa Cruz pagou o FGTS
Ainda segunda a publicação do portal ge, o Santa Cruz emitiu o pagamento do débito do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Mesmo assim, não surtiu efeito e perdeu a causa.
O contrato entre o Santa Cruz e Thiago Galhardo era até o fim do ano de 2026. Agora, as partes precisarão negociar a dívida, que segundo o processo, está orçada em cerca de R$ 3 milhões.