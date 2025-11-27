fechar
Santa Cruz |

Thiago Galhardo rescinde contrato e deixa de ser jogador do Santa Cruz

Jogador acionou o órgão da CBF, solicitou a rescisão indireta do contrato com o clube coral e ganhou a causa, alegando atrasos nos pagamentos

Por Thiago Seabra Publicado em 27/11/2025 às 10:06
Thiago Galhardo em comemoração de gol pelo Santa Cruz
Thiago Galhardo em comemoração de gol pelo Santa Cruz - Instagram/SCFC

Clique aqui e escute a matéria

A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), ligada à CBF, concedeu a rescisão indireta do contrato de Thiago Galhardo, atendendo ao pedido apresentado pela defesa do atacante.

Com isso, o jogador não faz mais parte do elenco do Santa Cruz. A decisão é definitiva e não permite recurso.

A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Blog do Torcedor, que também buscou contato com o clube coral. Até o fechamento desta publicação, o Santa Cruz não se manifestou.

Galhardo alegou atrasos salariais para romper o vínculo, que tinha validade até o fim de 2026.

O atleta ainda cobra valores referentes ao último ano de contrato, incluindo 12 meses de salários, férias e 13º.

O Santa Cruz segue sem posicionamento oficial sobre o caso, mas deve se pronunciar em breve.

Galhardo foi o único dos remanescentes que não se reapresentou no primeiro dia da pré-temporada, que aconteceu na última terça-feira (25). 

Ao todo, 19 atletas estiveram presentes no primeiro dia de trabalho para a próxima temporada. O CEO Pedro Henriques foi perguntado sobre a ausência e afirmou que a falta não havia sido justificada.

Santa Cruz pagou o FGTS

Ainda segunda a publicação do portal ge, o Santa Cruz emitiu o pagamento do débito do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Mesmo assim, não surtiu efeito e perdeu a causa.

O contrato entre o Santa Cruz e Thiago Galhardo era até o fim do ano de 2026. Agora, as partes precisarão negociar a dívida, que segundo o processo, está orçada em cerca de R$ 3 milhões.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Apesar da decisão favorável da CNRD a Galhardo, Santa Cruz ainda não se posicionou sobre o assunto
Arruda

Apesar da decisão favorável da CNRD a Galhardo, Santa Cruz ainda não se posicionou sobre o assunto
Santa Cruz anuncia empréstimo do meia João Pedro ao Brusque
Empréstimo

Santa Cruz anuncia empréstimo do meia João Pedro ao Brusque

Compartilhe

Tags