Santa Cruz | Notícia

Apesar da decisão favorável da CNRD a Galhardo, Santa Cruz ainda não se posicionou sobre o assunto

O jogador acionou o órgão da CBF e solicitou a rescisão indireta do contrato com o clube coral, pois alegou que os pagamentos estavam atrasados

Por Davi Saboya Publicado em 27/11/2025 às 4:08
Thiago Galhardo em comemora&ccedil;&atilde;o de gol do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Thiago Galhardo em comemoração de gol do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Evelyn Victória/Santa Cruz

O Santa Cruz ainda não se posicionou oficialmente sobre o imbróglio com o atacante Thiago Galhardo. Isso mesmo a a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), concedendo a rescisão indireta do contrato, conforme pedido da defesa do jogador.

A informação foi divulgada pelo portal Ge. A reportagem do Blog do Torcedor procurou o Santa Cruz e, até o fechamento desta matéria, não emitiu um posicionamento. 

O atacante alega atrasos de salário para encerrar o vínculo válido até o final de 2026. Além disso, cobra vencimentos referentes ao último ano de contrato, como 12 meses de salário, férias e 13° salário.

Galhardo foi o único dos remanescentes que não se reapresentou no primeiro dia da pré-temporada, que aconteceu na última terça-feira (25). 

Ao todo, 19 atletas estiveram presentes no primeiro dia de trabalho para a próxima temporada. O CEO Pedro Henriques foi perguntado sobre a ausência e afirmou que a falta não havia sido justificada.

Santa Cruz pagou o FGTS

Ainda segunda a publicação do portal Ge, o Santa Cruz emitiu o pagamento do débito do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Mesmo assim, não surtiu efeito e perdeu a causa.

O contrato entre o Santa Cruz e Thiago Galhardo era até o fim do ano de 2026. Agora, as partes precisarão negociar a dívida, que segundo o processo, está orçada em cerca de R$ 3 milhões.

