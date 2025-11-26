fechar
Futebol | Notícia

Copinha 2026: Grupos de Náutico, Santa Cruz, Sport e Retrô definidos

Veja todos os adversários dos representantes de Pernambuco e mais detalhes da maior competição das categorias de base do futebol brasileiro

Por Robert Sarmento Publicado em 26/11/2025 às 15:29 | Atualizado em 26/11/2025 às 15:33
Micael, atacante do Sub-20 do Sport
Micael, atacante do Sub-20 do Sport - Igor Cysneiros/Sport

Clique aqui e escute a matéria

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou oficialmente os 32 grupos da 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2026, em evento realizado na Arena Pacaembu.

O torneio terá início em 2 de janeiro, reunindo 128 clubes, distribuídos com quatro equipes em cada cahve. De acordo com o regulamento, apenas os dois melhores avançam para o mata-mata.

A final será no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, também no Pacaembu.O presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, destacou o caráter social e de oportunidade do torneio.

Leia Também

"Para a grande maioria dos jovens, essa é a oportunidade de se mostrar, de sonhar. A Copinha não é só um torneio de futebol, tem uma forte influência social na juventude do Brasil inteiro", afirmou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Grupo do Náutico na Copinha 2026

Grupo 24

Sede: Itaquaquecetuba

  • Itaquaquecetuba-SP
  • Náutico
  • Grêmio Novorizontino-SP
  • Juventude Samas-MA

Divulgação/FPF
Grupo do Náutico na Copinha 2026 - Divulgação/FPF

Grupo do Sport na Copinha 2026

Grupo 4

Sede: Bálsamo

  • Mirassol
  • Sport
  • Linense-SP
  • Forte-ES

Divulgação/FPF
Grupo do Sport na Copinha 2026 - Divulgação/FPF

Grupo do Santa Cruz na Copinha 2026

Grupo 11

Sede: Brodowski

  • Bandeirante-SP
  • Santa Cruz
  • Botafogo-SP
  • Tuna Luso-PA

Divulgação/FPF
Grupo do Santa Cruz na Copinha 2026 - Divulgação/FPF

Grupo do Retrô na Copinha 2026

Grupo 31

Sede: São Paulo - Juventus

  • Juventus-SP
  • Retrô-PE
  • São Bento-SP
  • Cascavel-PR

 

Divulgação/FPF
Grupo do Retrô na Copinha 2026 - Divulgação/FPF

Leia também

Náutico começa a pagar salários atrasados do elenco após repasse da FPF
PAGAMENTO DE SALÁRIO

Náutico começa a pagar salários atrasados do elenco após repasse da FPF
Santa Cruz anuncia empréstimo do meia João Pedro ao Brusque
Empréstimo

Santa Cruz anuncia empréstimo do meia João Pedro ao Brusque

Compartilhe

Tags