Copinha 2026: Grupos de Náutico, Santa Cruz, Sport e Retrô definidos
Veja todos os adversários dos representantes de Pernambuco e mais detalhes da maior competição das categorias de base do futebol brasileiro
A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou oficialmente os 32 grupos da 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2026, em evento realizado na Arena Pacaembu.
O torneio terá início em 2 de janeiro, reunindo 128 clubes, distribuídos com quatro equipes em cada cahve. De acordo com o regulamento, apenas os dois melhores avançam para o mata-mata.
A final será no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, também no Pacaembu.O presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, destacou o caráter social e de oportunidade do torneio.
"Para a grande maioria dos jovens, essa é a oportunidade de se mostrar, de sonhar. A Copinha não é só um torneio de futebol, tem uma forte influência social na juventude do Brasil inteiro", afirmou.
Grupo do Náutico na Copinha 2026
Grupo 24
Sede: Itaquaquecetuba
- Itaquaquecetuba-SP
- Náutico
- Grêmio Novorizontino-SP
- Juventude Samas-MA
Grupo do Sport na Copinha 2026
Grupo 4
Sede: Bálsamo
- Mirassol
- Sport
- Linense-SP
- Forte-ES
Grupo do Santa Cruz na Copinha 2026
Grupo 11
Sede: Brodowski
- Bandeirante-SP
- Santa Cruz
- Botafogo-SP
- Tuna Luso-PA
Grupo do Retrô na Copinha 2026
Grupo 31
Sede: São Paulo - Juventus
- Juventus-SP
- Retrô-PE
- São Bento-SP
- Cascavel-PR