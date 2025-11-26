Copinha 2026: Grupos de Náutico, Santa Cruz, Sport e Retrô definidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja todos os adversários dos representantes de Pernambuco e mais detalhes da maior competição das categorias de base do futebol brasileiro

Clique aqui e escute a matéria

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou oficialmente os 32 grupos da 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2026, em evento realizado na Arena Pacaembu.

O torneio terá início em 2 de janeiro, reunindo 128 clubes, distribuídos com quatro equipes em cada cahve. De acordo com o regulamento, apenas os dois melhores avançam para o mata-mata.

A final será no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, também no Pacaembu.O presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, destacou o caráter social e de oportunidade do torneio.

"Para a grande maioria dos jovens, essa é a oportunidade de se mostrar, de sonhar. A Copinha não é só um torneio de futebol, tem uma forte influência social na juventude do Brasil inteiro", afirmou.

Grupo do Náutico na Copinha 2026

Grupo 24

Sede: Itaquaquecetuba

Itaquaquecetuba-SP

Náutico

Grêmio Novorizontino-SP

Juventude Samas-MA

Grupo do Náutico na Copinha 2026 - Divulgação/FPF

Grupo do Sport na Copinha 2026

Grupo 4

Sede: Bálsamo

Mirassol

Sport

Linense-SP



Forte-ES

Grupo do Sport na Copinha 2026 - Divulgação/FPF

Grupo do Santa Cruz na Copinha 2026

Grupo 11

Sede: Brodowski

Bandeirante-SP

Santa Cruz



Botafogo-SP



Tuna Luso-PA

Grupo do Santa Cruz na Copinha 2026 - Divulgação/FPF

Grupo do Retrô na Copinha 2026

Grupo 31

Sede: São Paulo - Juventus

Juventus-SP

Retrô-PE



São Bento-SP



Cascavel-PR