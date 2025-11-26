fechar
Náutico começa a pagar salários atrasados do elenco após repasse da FPF

Entidade repassou 700 mil para o clube alvirrubro na última semana, de acordo com presidente da FPF; confira últimas atualizações do Timbu

Por Thiago Seabra Publicado em 26/11/2025 às 10:28
Imagem dos jogadores do Náutico treinando no CT Wilson Campos
Imagem dos jogadores do Náutico treinando no CT Wilson Campos - Gabriel França / Náutico

O Náutico começou a pagar os salários atrasados dos jogadores e da comissão técnica. O clube estava há dois meses em dívida com o elenco. O pagamento está sendo feito por meio de antecipações.

Ao Blog do Torcedor, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, afirmou que a entidade repassou 700 mil ao clube na última semana, o que viabilizou o início da quitação dos salários atrasados.

É importante notar que o pagamento inicial não contempla o 13º salário e as férias dos atletas, de acordo com o repórter Igor Moura, da Rádio Jornal. Eles ainda vão receber esses valores.

Náutico começa a pagar salários atrasados; veja os valores

Náutico passou por disputas políticas, mas agora terá aclamação nas eleições

Bruno Becker será aclamado presidente do Náutico para os próximos dois anos na eleição marcada para o dia 30.

Apesar de haver apenas uma chapa inscrita, os sócios poderão comparecer à sede alvirrubra, nos Aflitos, para registrar o voto.

A urna ficará disponível das 8h às 17h. Após o encerramento da votação, será realizada a contagem, e então Becker será oficializado para dar continuidade ao mandato.

Reforços para temporada de 2026

No departamento de futebol, o clube anunciou a contratação do atacante Júnior Toddinho, que estava no Vila Nova.

O jogador de 31 anos se despediu da equipe goiana após duas temporadas, período em que marcou 12 gols em 67 partidas.

O Náutico segue avançando no planejamento para 2026 e mantém outras tratativas em andamento.

Os nomes dos atletas monitorados não foram revelados. A diretoria reforça que só fará anúncios oficiais após a assinatura dos contratos.

