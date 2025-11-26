Náutico começa a pagar salários atrasados do elenco após repasse da FPF
Entidade repassou 700 mil para o clube alvirrubro na última semana, de acordo com presidente da FPF; confira últimas atualizações do Timbu
Clique aqui e escute a matéria
O Náutico começou a pagar os salários atrasados dos jogadores e da comissão técnica. O clube estava há dois meses em dívida com o elenco. O pagamento está sendo feito por meio de antecipações.
Ao Blog do Torcedor, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, afirmou que a entidade repassou 700 mil ao clube na última semana, o que viabilizou o início da quitação dos salários atrasados.
É importante notar que o pagamento inicial não contempla o 13º salário e as férias dos atletas, de acordo com o repórter Igor Moura, da Rádio Jornal. Eles ainda vão receber esses valores.
Náutico começa a pagar salários atrasados; veja os valores
Náutico passou por disputas políticas, mas agora terá aclamação nas eleições
Bruno Becker será aclamado presidente do Náutico para os próximos dois anos na eleição marcada para o dia 30.
Apesar de haver apenas uma chapa inscrita, os sócios poderão comparecer à sede alvirrubra, nos Aflitos, para registrar o voto.
A urna ficará disponível das 8h às 17h. Após o encerramento da votação, será realizada a contagem, e então Becker será oficializado para dar continuidade ao mandato.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Reforços para temporada de 2026
No departamento de futebol, o clube anunciou a contratação do atacante Júnior Toddinho, que estava no Vila Nova.
O jogador de 31 anos se despediu da equipe goiana após duas temporadas, período em que marcou 12 gols em 67 partidas.
O Náutico segue avançando no planejamento para 2026 e mantém outras tratativas em andamento.
Os nomes dos atletas monitorados não foram revelados. A diretoria reforça que só fará anúncios oficiais após a assinatura dos contratos.