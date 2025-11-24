Sport é zoado por Náutico e Santa Cruz após corte de energia elétrica na Ilha do Retiro
Leão da Ilha teve energia de sua sede social cortada na manhã desta segunda-feira (24) por atraso nos pagamentos. Rivais ironizaram situação
Clique aqui e escute a matéria
Após ter a energia elétrica de sua sede social cortada cortada na tarde desta segunda-feira (24), por falta de pagamento, o Sport foi ironizado por Náutico e Santa Cruz.
Os dois rivais ironizaram a situação em publicações nas redes sociais. Tricolores e alvirrubros utilizaram a palavra "energia" em suas postagens.
O Santa Cruz convocou a torcida para uma live que será realizada na noite desta segunda-feira, em que serão realizados esclarecimentos sobre a negociação para a venda da SAF. Na postagem, o clube escreveu:
"Segundou com saudade da energia da Nação Coral na arquibancada… a força que só o Time do Povo tem!", escreveu o Santa Cruz.
O Náutico, por sua vez, relembrou o lema utilizado na campanha do acesso à Série B, intitulado "Energia do Acesso", em postagem para a torcida.
"A energia nunca faltou para #AMaisFieldoNordeste em 2025 e foi ela que nos levou ao acesso. É essa energia que vai nos levar muito mais longe. Seguiremos, juntos, em busca dos nossos objetivos em 2026!", escreveu o Náutico.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Sport confirma resolução da situação
Em nota oficial, o Sport confirmou o corte de energia, mas ressaltou que a eletricidade foi reestabelecida após renegociações com a companhia elétrica Neoenergia.
"O Sport Club do Recife informa que já firmou acordo com a Neoenergia para o restabelecimento do serviço, e a concessionária iniciou de imediato o processo de religação", informou o Sport.