Bruno Becker, presidente do Náutico, detalha melhorias urgentes no estádio dos Aflitos; veja prioridades
Adequações são necessárias para que o local atenda aos padrões exigidos pela Série B, que o Timbu voltará a disputar na próxima temporada
Clique aqui e escute a matéria
O presidente do Náutico, Bruno Becker, confirmou que o clube dará início a uma série de reformas no estádio dos Aflitos.
As adequações são necessárias para que o local atenda aos padrões exigidos pela Série B do Campeonato Brasileiro, que o Timbu voltará a disputar na próxima temporada.
Em entrevista ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, Becker explicou que o clube já possui parte dos custos definidos e está concluindo o levantamento completo das prioridades.
“Nós já temos esses custos. Outros estão sendo levantados elencando prioridades”, afirmou o dirigente.
Quais são as prioridades do Náutico na reforma dos Aflitos?
Segundo ele, não será possível realizar todas as intervenções em curto prazo, e a diretoria decidiu focar nas melhorias consideradas mais urgentes.
“Não tem como o clube em dois meses realizar toda essa estrutura. Nós vamos no que é mais emergencial, recomendado e necessário. Iluminação, não tenha dúvida que é. Melhoria de vestiário também, mas primeiro é iluminação. Nós temos gramado. Eu diria que, dos Aflitos, de curtíssimo prazo, são esses três: vestiários, iluminação e gramado”, destacou Becker.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
CT do Náutico
Além das obras no estádio, o presidente mencionou que há modificações sendo planejadas para o hotel onde o elenco fará a pré-temporada.
“Isso está sendo feito. Nós fizemos a reunião ontem para finalizar esse levantamento e já estamos buscando parcerias com a ajuda de vários alvirrubros”, disse.
Becker ressaltou ainda o apoio de torcedores e colaboradores que têm contribuído com o clube e seguem dispostos a auxiliar na execução das reformas mais urgentes.
“Eles vêm ajudando ao longo do ano e estão dispostos a continuar essa ajuda para a realização dessas intervenções de curtíssimo prazo”, concluiu o presidente.
Bruno Becker fala sobre futuro do Náutico e detalha planos para 2026