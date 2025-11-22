"Super honesto, que sempre trabalha com a verdade", diz Vinícius sobre presidente do Náutico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bruno Becker será aclamado como o presidente do clube alvirrubro para o biênio 2026-2027 no próximo dia 30 de novembro na sede social dos Aflitos

O atacante Vinícius, uma das principais lideranças do elenco do Náutico e que tem contrato para a próxima temporada, exaltou a postura do presidente Bruno Becker. Em entrevista exclusiva ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, ele rasgou elogios ao mandatário, que será aclamado e reeleito no próximo dia 30 de novembro.

Vinícius destacou que Becker possui uma postura rara de presidente para o futebol. Aos 32 anos, o atacante conta uma larga experiência e autoridade no discurso, já que passou por grandes clubes como Palmeiras, América-MG, Chapecoense e Criciúma.

"Melhor impossível a mim relação com o presidente. Uma relação boa, de muito respeito e muita verdade. Acho que isso falta muito no futebol. Rodei em vários clubes, cresci no Palmeiras e o Náutico é o clube que mais tenho temporadas. Aqui mesmo, foi difícil achar pessoas como o Bruno. É um cara super honesto, que sempre trabalha com a verdade", declarou o atacante.

O jogador alvirrubro ainda enfatizou que Becker sempre cumpriu o que foi acordado, um fator que facilitou a convivência e a gestão do vestiário. Vinícius, junto com o goleiro Muriel e o atacante Paulo Sérgio, integrou o grupo de líderes do elenco nesta temporada 2025.

"Voltei para o Náutico ciente da situação. Ele sempre tratou tudo com verdade. E, pelo meu jeito, tentei lidar com a rapaziada. Ele sempre cumpriu com o que prometeu. Isso no futebol está extinção. Nossa relação é muito boa, ele é o presidente do clube. Não temos tanto contato, mas sempre quando acontece é leve. Sempre saímos com os assuntos resolvidos", comentou Vinícius.

A aclamação de Bruno Becker (presidente) e Ricardo Malta (vice) acontecerá após a desistência da chapa de oposição, que tinha Pablo Vitório (presidente) e Gilberto Kabbaz (vice).

Jogadores do Náutico para 2026

A direção alvirrubro renovou os contratos com o goleiro Muriel, os laterais Arnaldo e Igor Fernandes, o zagueiro Mateus Silva e o volante Wenderson. O Timbu já tinha vínculo para o próximo ano com o zagueiro Índio e os atacantes Vinícius, Samuel Otusanya, Paulo Sérgio e Kayon. Além disso, anunciou o primeiro reforço: o atacante Júnior Todinho.