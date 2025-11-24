Sede do Sport tem energia cortada por falta de pagamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rubro-Negro possui débitos em aberto na casa dos R$ 200 mil com companhia elétrica. Leão da Ilha passa por período de grave crise financeira

O Sport teve a energia elétrica de sua sede, na Ilha do Retiro, cortada na manhã desta segunda-feira (24), por falta de pagamento do clube.

De acordo com documentos, o Sport possui três faturas de contas de luz em aberto com a companhia elétrica Neoenergia.

Valores somados ultrapassam R$ 200 mil

A primeira conta, que data de março de 2023, tem o valor de R$ 50.955,11. As duas últimas faturas possuíam vencimento em outubro e novembro deste ano, respectivamente, com valores de 126.912,72 e 89.119,35, respectivamente. No total, o valor corresponde a quantia de R$ 266.987,18

Em nota, o Sport confirmou o débito e o corte realizado pela companhia elétrica Neoenergia. O Leão da Ilha também informou que iniciou um processo de negociação para a regularização da situação do clube, além da religação da energia elétrica da Ilha do Retiro.

"O Sport Club do Recife informa que já firmou acordo com a Neoenergia para o restabelecimento do serviço, e a concessionária iniciou de imediato o processo de religação", informou o Sport.

Contas de energia elétrica do CT estão em atraso

O Sport também possui débitos em aberto em relação ao CT José de Andrade Médicis, localizado em Paulista.

Ao todo, são sete faturas em aberto desde 2021. As últimas três faturas do local não foram pagas. Os valores somam R$ 271.282,40.

R$ 42.664,35, vencida em 17 de novembro de 2025;

R$ 50.161,89, vencida em 16 de outubro de 2025;

R$ 44.293,44, vencida em 16 de maio de 2023;

R$ 35.777,02, vencida em 16 de março de 2023;

R$ 33.994,80, vencida em 16 de março de 2023;

R$ 28.879,84, vencida em 16 de janeiro de 2023;

R$ 35.511,43, vencida em 18 de janeiro de 2021.

A dívida torna-se mais um dos problemas financeiros enfrentados pelo Sport em 2025. O time também possui valores em aberto com os funcionários do clube.

O presidente do clube, Yuri Romão, afirmou que deixará o cargo após a realização de uma auditoria para a constatação do balanço financeiro do clube em 2025. Até o momento, a empresa responsável pelo processo não foi contratada.