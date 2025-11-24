Sport confirma acordo com a Neoenergia após corte de energia elétrica na sede
Energia elétrica do Leão da Ilha foi cortada na manhã desta segunda-feira (24). Leão da Ilha segue com contas de energia do CT em aberto
Após ter a energia de sua sede cortada, o Sport confirmou que renegociou o pagamento das faturas de luz em aberto com a companhia elétrica Neoenergia.
Na manhã desta segunda-feira (24), a energia elétrica de sua sede foi cortada devido à falta de pagamento. O time possuía três faturas em aberto.
Por meio de nota oficial, o Leão da Ilha confirmou que entrou em acordo com a Neoenergia, após renegociação, para o reestabelecimento da energia elétrica na sede do time pernambucano.
"O Sport Club do Recife informa que já firmou acordo com a Neoenergia para o restabelecimento do serviço, e a concessionária iniciou de imediato o processo de religação", informou o Sport.
Contas de energia elétrica do CT estão em atraso
O Sport também possui débitos em aberto em relação ao CT José de Andrade Médicis, localizado em Paulista.
Ao todo, são sete faturas em aberto desde 2021. As últimas três faturas do local não foram pagas. Os valores somam R$ 271.282,40.
- R$ 42.664,35, vencida em 17 de novembro de 2025;
- R$ 50.161,89, vencida em 16 de outubro de 2025;
- R$ 44.293,44, vencida em 16 de maio de 2023;
- R$ 35.777,02, vencida em 16 de março de 2023;
- R$ 33.994,80, vencida em 16 de março de 2023;
- R$ 28.879,84, vencida em 16 de janeiro de 2023;
- R$ 35.511,43, vencida em 18 de janeiro de 2021.
As dívidas torna-sem mais um dos problemas financeiros enfrentados pelo Sport em 2025. O time também possui valores em aberto com os funcionários do clube.
O presidente do clube, Yuri Romão, afirmou que deixará o cargo após a realização de uma auditoria para a constatação do balanço financeiro do clube em 2025. Até o momento, a empresa responsável pelo processo não foi contratada.