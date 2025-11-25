"Ainda vejo os vídeos e me arrepio": Arnaldo relembra acesso e fala do futuro no Náutico"
Lateral destaca emoção ao recordar a campanha, comenta relação com a torcida e revela metas pessoais e coletivas para a próxima temporada
O acesso conquistado pelo Náutico em 2025 segue vivo na memória do lateral-direito Arnaldo.
Em entrevista exclusiva ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, o experiente jogador, um dos líderes do elenco e peça fundamental na campanha que recolocou o Timbu na Série B, falou sobre a temporada “surreal”, a virada proporcionada pela chegada de Hélio dos Anjos, a força da defesa alvirrubra, os bastidores do elenco e os planos para 2026.
Arnaldo relembra acesso com carinho
Arnaldo não esconde a emoção ao relembrar o acesso. Mesmo semanas após o fim da Série C, o lateral admite que ainda revisita vídeos e fotos da campanha.
“Ainda vejo vídeo, ainda vejo foto, ainda me arrepio. Foi uma coisa surreal. Só quem estava dentro do processo pode descrever esse sentimento.”
Segundo ele, o início instável da temporada deu lugar ao crescimento coletivo após a chegada de Hélio dos Anjos e de sua comissão técnica. O resultado foi um Náutico fortalecido, consistente e capaz de atingir o objetivo com autoridade.
Um dos pontos mais marcantes da campanha foi o desempenho defensivo, já que o Náutico encerrou a Série C com a melhor defesa da competição. Arnaldo destaca que os números não surgiram por acaso.
“A marcação começa no centroavante e termina no goleiro. A pressão alta, o pós-perda, os vídeos e estudos… tudo isso fazia a bola chegar mastigada para a linha defensiva.”
Ele também ressaltou o papel de Guilherme dos Anjos, responsável direto pelo setor sem bola, e a importância das semanas cheias de trabalho.
Conhecido pelos números físicos impressionantes desde que chegou ao Náutico, Arnaldo revelou que praticamente não tira férias.
“Eu tiro de cinco a dez dias no máximo para descansar. Antes mesmo do trabalho remoto começar, eu já estava treinando. Nunca paro, porque o futebol exige intensidade.”
Arnaldo elogia Bruno Becker e Hélio dos Anjos
O presidente Bruno Becker, que será aclamado para novo mandato, recebeu elogios diretos de Arnaldo. O lateral reforça o que já foi dito por outros jogadores: o dirigente cumpre tudo o que promete.
“O Bruno é olho no olho. Ele fala a verdade. Mesmo quando ia atrasar, dizia o dia exato que ia pagar e cumpria. Isso deixou o grupo tranquilo.”
Segundo Arnaldo, o ambiente saudável entre elenco, comissão técnica e diretoria foi decisivo para o sucesso da temporada.
Para o lateral, a chegada de Hélio dos Anjos e seu filho, Guilherme, mudou completamente o cenário no Náutico após eliminação no Estadual e início difícil na Série C.
“Falar de Hélio é chover no molhado. Ele fez o grupo render o melhor futebol. É um cara verdadeiro, olho no olho, que passa o que é ser Náutico.”
A identificação de Hélio com o clube e sua capacidade de unir elenco, diretoria e torcida foram, para Arnaldo, fundamentais no acesso.
Arnaldo projeta Série B de 2026
Arnaldo confirmou que acompanhou de perto a última rodada da Série B, observando futuros adversários. Ele reconheceu o aumento do nível competitivo, mas afirma que o Náutico precisa se enxergar como protagonista.
“Subiu o nível, as dificuldades aumentam. Mas o Náutico é gigante e tem que colocar isso em prática. Não é só palavra. É trabalho.”