"Ainda vejo os vídeos e me arrepio": Arnaldo relembra acesso e fala do futuro no Náutico"

Lateral destaca emoção ao recordar a campanha, comenta relação com a torcida e revela metas pessoais e coletivas para a próxima temporada

O acesso conquistado pelo Náutico em 2025 segue vivo na memória do lateral-direito Arnaldo.

Em entrevista exclusiva ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, o experiente jogador, um dos líderes do elenco e peça fundamental na campanha que recolocou o Timbu na Série B, falou sobre a temporada “surreal”, a virada proporcionada pela chegada de Hélio dos Anjos, a força da defesa alvirrubra, os bastidores do elenco e os planos para 2026.

Arnaldo relembra acesso com carinho

Arnaldo não esconde a emoção ao relembrar o acesso. Mesmo semanas após o fim da Série C, o lateral admite que ainda revisita vídeos e fotos da campanha.

“Ainda vejo vídeo, ainda vejo foto, ainda me arrepio. Foi uma coisa surreal. Só quem estava dentro do processo pode descrever esse sentimento.”

Segundo ele, o início instável da temporada deu lugar ao crescimento coletivo após a chegada de Hélio dos Anjos e de sua comissão técnica. O resultado foi um Náutico fortalecido, consistente e capaz de atingir o objetivo com autoridade.

Um dos pontos mais marcantes da campanha foi o desempenho defensivo, já que o Náutico encerrou a Série C com a melhor defesa da competição. Arnaldo destaca que os números não surgiram por acaso.

“A marcação começa no centroavante e termina no goleiro. A pressão alta, o pós-perda, os vídeos e estudos… tudo isso fazia a bola chegar mastigada para a linha defensiva.”

Ele também ressaltou o papel de Guilherme dos Anjos, responsável direto pelo setor sem bola, e a importância das semanas cheias de trabalho.

Conhecido pelos números físicos impressionantes desde que chegou ao Náutico, Arnaldo revelou que praticamente não tira férias.

“Eu tiro de cinco a dez dias no máximo para descansar. Antes mesmo do trabalho remoto começar, eu já estava treinando. Nunca paro, porque o futebol exige intensidade.”

Arnaldo elogia Bruno Becker e Hélio dos Anjos



O presidente Bruno Becker, que será aclamado para novo mandato, recebeu elogios diretos de Arnaldo. O lateral reforça o que já foi dito por outros jogadores: o dirigente cumpre tudo o que promete.

“O Bruno é olho no olho. Ele fala a verdade. Mesmo quando ia atrasar, dizia o dia exato que ia pagar e cumpria. Isso deixou o grupo tranquilo.”

Segundo Arnaldo, o ambiente saudável entre elenco, comissão técnica e diretoria foi decisivo para o sucesso da temporada.

Para o lateral, a chegada de Hélio dos Anjos e seu filho, Guilherme, mudou completamente o cenário no Náutico após eliminação no Estadual e início difícil na Série C.

“Falar de Hélio é chover no molhado. Ele fez o grupo render o melhor futebol. É um cara verdadeiro, olho no olho, que passa o que é ser Náutico.”

A identificação de Hélio com o clube e sua capacidade de unir elenco, diretoria e torcida foram, para Arnaldo, fundamentais no acesso.

Arnaldo projeta Série B de 2026



Arnaldo confirmou que acompanhou de perto a última rodada da Série B, observando futuros adversários. Ele reconheceu o aumento do nível competitivo, mas afirma que o Náutico precisa se enxergar como protagonista.

“Subiu o nível, as dificuldades aumentam. Mas o Náutico é gigante e tem que colocar isso em prática. Não é só palavra. É trabalho.”