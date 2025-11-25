Ausente na reapresentação do Santa Cruz, Thiago Galhardo teria acionado o clube na Justiça
Atacante não compareceu à reapresentação do elenco coral, nesta terça-feira (25). Atleta possui contrato até o final da próxima temporada
De acordo com o GE, o atacante Thiago Galhardo acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pedindo a rescisão indireta de seu contrato com o Santa Cruz.
O jogador não esteve presente na reapresentação da Cobra-Coral, nesta terça-feira (25). Galhardo teria alegado atrasos de salário para encerrar o final de seu vínculo com o clube, válido até o término de 2026.
Galhardo também cobra todos os vencimentos referentes ao seu último ano de contrato, como os 12 meses de salário, férias e 13º salário.
Santa Cruz é pego de surpresa
A diretoria do Santa Cruz não tinha conhecimento da situação e irá conversar com o atleta. Todo o elenco coral que participou da campanha do acesso à Série C participou da reapresentação, exceto Galhardo.
Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira, o CEO Pedro Henriques foi perguntado sobre a ausência de Thiago Galhardo, que não havia sido justificada pelo atleta.
"A apresentação aconteceu há pouco tempo, ainda não tivemos tempo de conversar com ele para saber se há alguma justificativa para essa não apresentação. E a partir dessa informação, a gente vai decidir internamente como proceder.", declarou Pedro Henriques.
Thiago Galhardo nega pedido
Em contato com o repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, Thiago Galhardo negou que tenha solicitado a rescisão contratual.
Principal contratação do Santa Cruz para 2025, o atacante disputou 24 partidas com a camisa coral, com 7 gols marcados, todos na Série D.