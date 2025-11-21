Santa Cruz: Harlei Menezes revela planejamento para a pré-temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em entrevista à Rádio Jornal, diretor de futebol confirma negociações para a realização de pelo menos dois amistosos durante o período de treinos

Clique aqui e escute a matéria

O Santa Cruz avança na organização de sua pré-temporada para 2026 e já trabalha nos detalhes da programação que marcará o início dos trabalhos no Arruda.

Em entrevista ao repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal, o diretor de futebol Harlei Menezes revelou que o clube prepara dois a três amistosos e que servirão como base para avaliações técnicas e físicas da nova equipe que será montada para as disputas do Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil na próxima temporada.

Segundo Harlei, as conversas já estão adiantadas, mas ainda é preciso ajustar datas e local dos jogos. A definição final deve ocorrer logo após a reapresentação do elenco, em conjunto com a comissão técnica.

"Estamos preparando de dois a três amistosos. Já temos algo conversado e adiantado, falta alinhar as questões de data, que vamos ajustar perfeitamente com a comissão técnica tão logo aconteça a reapresentação", explicou o dirigente.

Harlei detalha rotina de treinos durante a pré-temporada

De acordo com o diretor, a pré-temporada será marcada por forte carga de trabalho desde o início. Após os exames iniciais, o elenco coral deve iniciar atividades físicas e técnicas em ritmo intenso, inclusive com sessões em dois períodos.

"A nossa reapresentação começa com testes e exames médicos, e depois não paramos mais. Entramos nos trabalhos físicos, técnicos, e em um primeiro momento em dois períodos. O Santa não para mais", afirmou Harlei.

Amistosos não devem ter presença de público

Harlei Menezes também revelou que a prioridade do clube é realizar os amistosos no Recife, para evitar deslocamentos e otimizar a preparação.

No entanto, a expectativa é de que os jogos sejam realizados sem a presença de público, em caráter de treino, para que os treinadores realizem observações, testes e múltiplas alterações ao longo das partidas.

"Estamos dando preferência para que seja aqui. Serão jogos em caráter de treino, sem público. É aquela movimentação de início de pré-temporada, para o professor fazer todas as análises e mudanças necessárias", detalhou.

Ele explicou ainda que a dinâmica atende tanto ao planejamento do Santa Cruz quanto ao dos adversários, que também buscam confrontos que permitam variações e alternâncias ao longo dos 90 minutos.

O dirigente ressaltou que o clube está em fase final de definição dos adversários, mas a confirmação depende do alinhamento de calendário entre as equipes envolvidas.