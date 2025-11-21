Santa Cruz: Harlei Menezes revela planejamento para a pré-temporada
Em entrevista à Rádio Jornal, diretor de futebol confirma negociações para a realização de pelo menos dois amistosos durante o período de treinos
O Santa Cruz avança na organização de sua pré-temporada para 2026 e já trabalha nos detalhes da programação que marcará o início dos trabalhos no Arruda.
Em entrevista ao repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal, o diretor de futebol Harlei Menezes revelou que o clube prepara dois a três amistosos e que servirão como base para avaliações técnicas e físicas da nova equipe que será montada para as disputas do Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil na próxima temporada.
Segundo Harlei, as conversas já estão adiantadas, mas ainda é preciso ajustar datas e local dos jogos. A definição final deve ocorrer logo após a reapresentação do elenco, em conjunto com a comissão técnica.
"Estamos preparando de dois a três amistosos. Já temos algo conversado e adiantado, falta alinhar as questões de data, que vamos ajustar perfeitamente com a comissão técnica tão logo aconteça a reapresentação", explicou o dirigente.
Harlei detalha rotina de treinos durante a pré-temporada
De acordo com o diretor, a pré-temporada será marcada por forte carga de trabalho desde o início. Após os exames iniciais, o elenco coral deve iniciar atividades físicas e técnicas em ritmo intenso, inclusive com sessões em dois períodos.
"A nossa reapresentação começa com testes e exames médicos, e depois não paramos mais. Entramos nos trabalhos físicos, técnicos, e em um primeiro momento em dois períodos. O Santa não para mais", afirmou Harlei.
Amistosos não devem ter presença de público
Harlei Menezes também revelou que a prioridade do clube é realizar os amistosos no Recife, para evitar deslocamentos e otimizar a preparação.
No entanto, a expectativa é de que os jogos sejam realizados sem a presença de público, em caráter de treino, para que os treinadores realizem observações, testes e múltiplas alterações ao longo das partidas.
"Estamos dando preferência para que seja aqui. Serão jogos em caráter de treino, sem público. É aquela movimentação de início de pré-temporada, para o professor fazer todas as análises e mudanças necessárias", detalhou.
Ele explicou ainda que a dinâmica atende tanto ao planejamento do Santa Cruz quanto ao dos adversários, que também buscam confrontos que permitam variações e alternâncias ao longo dos 90 minutos.
O dirigente ressaltou que o clube está em fase final de definição dos adversários, mas a confirmação depende do alinhamento de calendário entre as equipes envolvidas.