fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz encaminha contratação de Vitinho, atacante do Bahia

Jogador de 21 anos disputou 7 partidas pelo Esquadrão de Aço, onde foi revelado, na atual temporada. Tricolor segue em busca de nomes para o ataque

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 21/11/2025 às 12:29
Vitinho, atleta do Bahia
Vitinho, atleta do Bahia - Reprodução: Letícia Martins/ Bahia

Clique aqui e escute a matéria

O Santa Cruz deu mais um passo na reformulação de seu setor ofensivo para 2026. O Tricolor do Arruda encaminhou a contratação do jovem atacante Vitinho, de 21 anos, que atua no Bahia.

A informação é do repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal. Revelado pelo Tricolor baiano, Vitinho disputou sete partidas em 2025, sem gols marcados, e pode atuar como ponta e também como meia-atacante.

Mais peças a caminho do Arruda

Mesmo com o acerto perto de ser finalizado, o Santa Cruz não deve parar por aí. A diretoria trabalha para trazer mais um ponta e um centroavante para disputar posição com Thiago Galhardo, referência do ataque coral.

Até o momento, a Cobra-Coral não anunciou nenhum reforço, mas já acertou as contratações de sete atletas para a próxima temporada.

Tratam-se do goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, do zagueiro Ianson, ex-Tombense, do lateral-direito Pedro Costa, do Remo, do lateral-esquerdo Alex Ruan, do Brusque, além do volante Andrey, ex-Athletic e do meia Patrick Allan, ex-Náutico.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para o setor ofensivo, o único nome contratado até o momento é o atacante Robinho, do Botafogo-SP.

No início de 2026, o Santa Cruz deve contar com um elenco mais "enxuto", já que o time participará apenas do Campeonato Pernambuco e Copa do Brasil no primeiro trimestre.

Leia também

De olho em 2026, pré-temporada do Santa Cruz começa na próxima terça-feira
Cobra Coral

De olho em 2026, pré-temporada do Santa Cruz começa na próxima terça-feira
Transmissão Bahia x Fortaleza ao vivo online grátis? confira onde assistir
Campeonato Brasileiro

Transmissão Bahia x Fortaleza ao vivo online grátis? confira onde assistir

Compartilhe

Tags