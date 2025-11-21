Santa Cruz encaminha contratação de Vitinho, atacante do Bahia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jogador de 21 anos disputou 7 partidas pelo Esquadrão de Aço, onde foi revelado, na atual temporada. Tricolor segue em busca de nomes para o ataque

O Santa Cruz deu mais um passo na reformulação de seu setor ofensivo para 2026. O Tricolor do Arruda encaminhou a contratação do jovem atacante Vitinho, de 21 anos, que atua no Bahia.

A informação é do repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal. Revelado pelo Tricolor baiano, Vitinho disputou sete partidas em 2025, sem gols marcados, e pode atuar como ponta e também como meia-atacante.

Mais peças a caminho do Arruda

Mesmo com o acerto perto de ser finalizado, o Santa Cruz não deve parar por aí. A diretoria trabalha para trazer mais um ponta e um centroavante para disputar posição com Thiago Galhardo, referência do ataque coral.

Até o momento, a Cobra-Coral não anunciou nenhum reforço, mas já acertou as contratações de sete atletas para a próxima temporada.

Tratam-se do goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, do zagueiro Ianson, ex-Tombense, do lateral-direito Pedro Costa, do Remo, do lateral-esquerdo Alex Ruan, do Brusque, além do volante Andrey, ex-Athletic e do meia Patrick Allan, ex-Náutico.

Para o setor ofensivo, o único nome contratado até o momento é o atacante Robinho, do Botafogo-SP.

No início de 2026, o Santa Cruz deve contar com um elenco mais "enxuto", já que o time participará apenas do Campeonato Pernambuco e Copa do Brasil no primeiro trimestre.