Investidores da SAF do Santa Cruz fazem live e revelam metas ambiciosas
A live dos investidores aconteceu na semana que antecede a Assembleia Geral de Sócios, que votará a venda da SAF no próximo dia 30 de novembro
O futuro do Santa Cruz foi tema central de uma live promovida pelos investidores da Cobra Coral Participações S/A, grupo interessado na aquisição de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.
No ação, realizada nesta segunda-feira (24) e batizado de SAF Day, torcedores corais puderam tirar dúvidas e conhecer detalhes do projeto, que prevê um caminho de crescimento ousado para a tradicional equipe pernambucana.
Iran Barbosa, um dos empresários à frente do grupo, não hesitou em traçar metas altamente ambiciosas, visando recolocar o Santa Cruz no patamar de destaque do futebol nacional e regional: levar o Santa Cruz ao "Top 3 do Nordeste" em 6 anos e colocar o clube entre os 13 maiores do Brasil em 15 anos.
"A profissionalização do futebol brasileira está acontecendo muito rápida com grandes SAFs. Então, o Santa Cruz tem força para atingir essas metas, principalmente com a torcida que possui", afirmou Iran.
"Se nesse período, fizemos um Santa Cruz cada vez mais rico no decorrer dos anos, teremos um grande clube lá na frente. Agora, claro, isso não se faz do dia para noite", completou o investidor da SAF.
Assembleia Geral de Sócios do Santa Cruz
As ambições reveladas demonstram o plano da Cobra Coral Participações S/A de promover uma reestruturação profunda e garantir um retorno à elite.
A decisão final sobre a venda da SAF está nas mãos dos sócios. Eles irão às urnas no próximo dia 30 de novembro para votar e determinar se aprovam ou não a proposta de compra.