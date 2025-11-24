Ralph de Carvalho: ‘DNA de Time Derrotado’ e gestão falha explicam crise do Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em comentário na Rádio Jornal, Ralph de Carvalho analisa acessos e rebaixamentos e aponta erros de gestão que agravam crises de Sport e Santa Cruz

Clique aqui e escute a matéria

O comentarista Ralph de Carvalho analisou os acessos da Série B e os rebaixamentos da temporada. Ele destacou a festa do Curitiba pelo título e retorno à Série A, além das classificações de Atlético-PR e Chapecoense. Também citou a queda de Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu para a Série C.

Sport vive rebaixamento e cobranças tardias

No Sport, já rebaixado, Ralph apontou falhas de gestão e questionou declarações do diretor-geral Henrique Ambrogini, que afirmou que “todos erraram”. Para o comentarista, cobranças sobre o elenco vieram após oito derrotas seguidas e 22 em todo o campeonato.

Ralph citou problemas técnicos, como a entrada tardia de Sérgio Oliveira e falhas do goleiro Caíque França. Também mencionou a negociação de Gabriel e a falta de um elenco competitivo para 2025. Segundo ele, o time tem “DNA de derrotado” e deve enfrentar dificuldades na Série B.

Santa Cruz reorganiza elenco para 2026

No Santa Cruz, o clube inicia o planejamento de 2026 selecionando quem permanece ou será emprestado. O goleiro Felipe Alves deve sair após perder espaço para um atleta da base. Ralph defendeu mais clareza da diretoria na condução do processo.

O comentarista afirmou que jogadores como Thiago Galhardo e Felipe Alves, vindos da SAF, não renderam e não devem ser mantidos. Ele defendeu que decisões sobre saídas precisam partir da diretoria, e não da comissão técnica, para evitar desgaste interno.

Acompanhe na íntegra

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/comentario-13h-ralph-de-carvalho-24-11-25/" target="_blank">Ralph de Carvalho: ‘DNA de Time Derrotado’ e gestão falha explicam crises de Sport e Santa Cruz</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.