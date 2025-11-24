fechar
notícias | Notícia

Ralph de Carvalho: ‘DNA de Time Derrotado’ e gestão falha explicam crise do Sport

Em comentário na Rádio Jornal, Ralph de Carvalho analisa acessos e rebaixamentos e aponta erros de gestão que agravam crises de Sport e Santa Cruz

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 24/11/2025 às 18:00
Jogadores do Sport reunidos no campo antes de jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão
Jogadores do Sport reunidos no campo antes de jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão - Jailton Jr/JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

O comentarista Ralph de Carvalho analisou os acessos da Série B e os rebaixamentos da temporada. Ele destacou a festa do Curitiba pelo título e retorno à Série A, além das classificações de Atlético-PR e Chapecoense. Também citou a queda de Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu para a Série C.

Sport vive rebaixamento e cobranças tardias

No Sport, já rebaixado, Ralph apontou falhas de gestão e questionou declarações do diretor-geral Henrique Ambrogini, que afirmou que “todos erraram”. Para o comentarista, cobranças sobre o elenco vieram após oito derrotas seguidas e 22 em todo o campeonato.

Ralph citou problemas técnicos, como a entrada tardia de Sérgio Oliveira e falhas do goleiro Caíque França. Também mencionou a negociação de Gabriel e a falta de um elenco competitivo para 2025. Segundo ele, o time tem “DNA de derrotado” e deve enfrentar dificuldades na Série B.

Santa Cruz reorganiza elenco para 2026

No Santa Cruz, o clube inicia o planejamento de 2026 selecionando quem permanece ou será emprestado. O goleiro Felipe Alves deve sair após perder espaço para um atleta da base. Ralph defendeu mais clareza da diretoria na condução do processo.

O comentarista afirmou que jogadores como Thiago Galhardo e Felipe Alves, vindos da SAF, não renderam e não devem ser mantidos. Ele defendeu que decisões sobre saídas precisam partir da diretoria, e não da comissão técnica, para evitar desgaste interno.

Acompanhe na íntegra

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Bruno Becker, presidente do Náutico, detalha melhorias urgentes no estádio dos Aflitos; veja prioridades
AFLITOS

Bruno Becker, presidente do Náutico, detalha melhorias urgentes no estádio dos Aflitos; veja prioridades
Oposição do Sport dialoga com Branquinho e reforça pedido por eleições diretas
SPORT

Oposição do Sport dialoga com Branquinho e reforça pedido por eleições diretas

Compartilhe

Tags