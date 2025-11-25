Thiago Galhardo nega ter acionado o Santa Cruz na Justiça; Atacante não se reapresentou com o elenco
Elenco coral voltou aos trabalhos nesta terça-feira (25), sem a presença do atacante, envolvido em rumores sobre uma possível rescisão contratual
Após a divulgação de que Thiago Galhardo teria acionado a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) pedindo a rescisão indireta de seu contrato com o Santa Cruz, o jogador negou a informação.
A confirmação da negativa foi feita em contato do atleta com o repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, na tarde desta terça-feira (25).
A notícia inicial indicava que Galhardo teria solicitado o fim do vínculo alegando atrasos salariais, além de cobrar valores referentes ao último ano de contrato.
No entanto, o próprio atacante desmentiu que tenha formalizado qualquer pedido de rescisão ou acionado o órgão da CBF.
Ausência ainda não explicada
Apesar de negar os rumores sobre uma possível saída, o jogador não esteve presente na reapresentação do elenco coral, realizada nesta terça-feira. A ausência, até o momento, não foi justificada publicamente.
Mais cedo, o CEO do Santa Cruz, Pedro Henriques, afirmou que o clube ainda não havia sido contatado pelo atleta para esclarecer a situação.
A diretoria coral também não havia recebido nenhuma notificação oficial sobre uma possível ação judicial envolvendo o atacante, o que aumentou a surpresa diante dos rumores.
Situação permanece indefinida
Com a negativa de Galhardo, o caso ganha um novo capítulo e permanece em aberto. O Santa Cruz aguarda um posicionamento interno para entender o motivo da ausência na reapresentação e avaliar os próximos passos.
Contratado como principal reforço coral para 2025, Thiago Galhardo disputou 24 partidas com a camisa tricolor, marcando 7 gols, todos na Série D.