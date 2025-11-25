CEO do Santa Cruz revela conversas com Gilberto e João Paulo, mas alerta: "Improvável"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pedro Henriques confirma conversas com ídolos do Tricolor, mas considera que o retorno dos atletas é difícil devido à situação financeira do clube

O Santa Cruz segue analisando o mercado para reforçar o elenco para 2026, mas mantém postura de cautela em negociações de maior impacto.

Em entrevista recente, o CEO Pedro Henriques comentou sobre as situações de Gilberto, que está em fim de contrato com o Juventude, e João Paulo, que deixará o Seattle Sounders, ídolos históricos da torcida coral.

Pedro Henriques confirmou que mantém conversas com Gilberto, mas tratou a possibilidade de um acerto como remota neste momento da reconstrução coral.

“No caso específico de Gilberto, eu tenho um contato mais direto com ele e venho conduzindo essas conversas. Já mencionei internamente essa possibilidade, porque acredito que devemos dialogar com qualquer atleta de alto nível que demonstre interesse em vestir a camisa do Santa Cruz, e Gilberto se enquadra nesse perfil.

No entanto, trata-se de uma negociação muito difícil e, sinceramente, improvável neste momento. Precisamos manter os pés no chão, entendendo a realidade atual do Santa Cruz e também a realidade do atleta.”, declarou Pedro Henriques.

Pedro Henriques detalha conversas com João Paulo

O dirigente também falou sobre o interesse da direção em repatriar João Paulo, meio-campista revelado no Arruda e que se tornou referência no futebol norte-americano. Apesar do carinho mútuo, um retorno também é visto como pouco provável.

"Também tivemos uma conversa, eu e Harlei, com João (Paulo), que destacou todo o carinho que tem pelo Santa Cruz. Porém, é um momento muito difícil para o retorno destes atletas.

É importante que fique registrado, para que todos saibam que o interesse é recíproco, o carinho que esses jogadores têm pelo clube, mas precisamos saber exatamente onde o Santa Cruz está hoje", ressaltou.

Santa Cruz busca novo camisa 9



O Santa Cruz trabalha dentro de sua realidade para montar um elenco equilibrado. O CEO destacou o esforço da direção ao lado do técnico Marcelo Cabo e reforçou que a busca por peças para o setor ofensivo segue em andamento.

“Sei que Harlei e Cabo têm trabalhado diariamente para montar um elenco o mais qualificado possível. Hoje, contamos com o Ariel como nosso camisa 9, um jogador com características mais definidas de área, o único do elenco com esse perfil. Ainda assim, pretendemos buscar mais um reforço para o setor ofensivo.”