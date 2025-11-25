Yuri Romão aceita antecipar renúncia e Sport passará por eleições diretas em dezembro
A informação foi confirmada pelo ex-presidente Severino Otávio, o Branquinho, que ainda reiterou que será candidato no novo pleito
Yuri Romão aceitou antecipar a renúncia do cargo de presidente do Sport. Junto com ele, o vice-presidente Raphael Campos também deixará o clube. Oficializados os desligamentos, o estatuto do Leão determina que o Conselho Deliberativo convoque eleições diretas já para o próximo mês de dezembro.
As movimentações nos bastidores do Sport foram confirmados pelo ex-presidente Severino Otávio, o Branquinho, em entrevista à Rádio Jornal, na noite desta terça-feira (25). Ele também confirmou que participará do pleito após pedido de outros ex-presidentes.
"O presidente (Yuri Romão) também foi contactado e confirmou que irá encaminhar a carta de renúncia para que o Conselho Deliberativo possa convocar as eleições diretas", afirmou Branquinho.
"Fui procurado por ex-dirigentes para que eu assumisse o Sport em uma eleição indireta. Só que pedi um prazo, pois queria ouvir todos os opositores. E foi uma unanimidade que o clube precisava passar por eleições diretas. Achei justo e disse que só aceitava assim. Para vencer ou perder, não tenho vaidade nenhuma", completou.
Severino Otávio ainda revelou que a oficialização da renúncia do presidente Yuri Romão e a convocação das eleições por parte do Conselho Deliberativo devem acontecer até a esta quarta-feira (26). Segundo eles, o agilidade no prazo foi acertada entre os líderes rubro-negros. "Se isso não acontecer, eu também não aceito", disse.
Vale destacar que o pleito será realizado apenas para um "mandato tampão" até o fim do ano de 2026. O mesmo prazo que acabaria a gestão do então presidente Yuri Romão.
Bastidores do Sport
Em meio ao turbulento ano de 2025, o presidente Yuri Romão convocou uma entrevista coletiva, no último dia 14 de novembro, e informou que deixaria o cargo no fim da temporada.
Porém, diante da crise esportiva, política e financeira que só faz aumentar, Yuri foi pressionado por líderes políticos a deixarem o cargo. Com o pedido atendido, o Conselho Deliberativo coordenará a eleição. Por enquanto, apenas o ex-presidente Branquinho confirmou a candidatura.