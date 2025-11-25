Yuri Romão aceita antecipar renúncia e Sport passará por eleições diretas em dezembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A informação foi confirmada pelo ex-presidente Severino Otávio, o Branquinho, que ainda reiterou que será candidato no novo pleito

Clique aqui e escute a matéria

Yuri Romão aceitou antecipar a renúncia do cargo de presidente do Sport. Junto com ele, o vice-presidente Raphael Campos também deixará o clube. Oficializados os desligamentos, o estatuto do Leão determina que o Conselho Deliberativo convoque eleições diretas já para o próximo mês de dezembro.

As movimentações nos bastidores do Sport foram confirmados pelo ex-presidente Severino Otávio, o Branquinho, em entrevista à Rádio Jornal, na noite desta terça-feira (25). Ele também confirmou que participará do pleito após pedido de outros ex-presidentes.

"O presidente (Yuri Romão) também foi contactado e confirmou que irá encaminhar a carta de renúncia para que o Conselho Deliberativo possa convocar as eleições diretas", afirmou Branquinho.

"Fui procurado por ex-dirigentes para que eu assumisse o Sport em uma eleição indireta. Só que pedi um prazo, pois queria ouvir todos os opositores. E foi uma unanimidade que o clube precisava passar por eleições diretas. Achei justo e disse que só aceitava assim. Para vencer ou perder, não tenho vaidade nenhuma", completou.

Severino Otávio ainda revelou que a oficialização da renúncia do presidente Yuri Romão e a convocação das eleições por parte do Conselho Deliberativo devem acontecer até a esta quarta-feira (26). Segundo eles, o agilidade no prazo foi acertada entre os líderes rubro-negros. "Se isso não acontecer, eu também não aceito", disse.

Vale destacar que o pleito será realizado apenas para um "mandato tampão" até o fim do ano de 2026. O mesmo prazo que acabaria a gestão do então presidente Yuri Romão.

Bastidores do Sport

Em meio ao turbulento ano de 2025, o presidente Yuri Romão convocou uma entrevista coletiva, no último dia 14 de novembro, e informou que deixaria o cargo no fim da temporada.

Porém, diante da crise esportiva, política e financeira que só faz aumentar, Yuri foi pressionado por líderes políticos a deixarem o cargo. Com o pedido atendido, o Conselho Deliberativo coordenará a eleição. Por enquanto, apenas o ex-presidente Branquinho confirmou a candidatura.