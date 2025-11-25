Branquinho diz que renúncia é 'ato de coragem' ao falar sobre saída de Yuri Romão do Sport
Ex-presidente do Leão da Ilha deu entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na última segunda-feira (24); confira detalhes da conversa
O ex-presidente do Sport, Severino Otávio, o Branquinho, comentou na última segunda-feira (24) sobre a saída do atual presidente, Yuri Romão.
Em entrevista ao repórter João Victor Amorim, do Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, Branquinho afirmou que renunciar, por si só, é um ato de coragem.
O comentário foi feito enquanto falava sobre o processo que levará à saída de Yuri Romão da presidência do Sport.
O atual mandatário do clube rubro-negro já declarou que deixará o cargo após a realização de uma auditoria no clube.
"O presidente Yuri Romão tem direito de ficar até dezembro de 2026, por isso nós elegemos ele. Eu respeito muito o direito dele. Renúncia não é um ato de covardia, é um ato de coragem", disse.
"Quando você renuncia a poder, você está tendo coragem. Esse é o meu pensamento e dele eu não vou me afastar", finalizou.
Branquinho recebeu convite para ser presidente do Sport
Branquinho, que recebeu convite de ex-presidentes para conduzir um mandato-tampão em 2026, disse que sua prioridade é buscar consenso interno.
Entre os nomes envolvidos na articulação estão Gustavo Dubeux, João Humberto Martorelli e Wanderson Lacerda.
Reunião de Branquinho com grupo da oposição
Nos últimos dias, Branquinho também se reuniu com o movimento Leões pela Mudança, grupo oposicionista à gestão de Yuri Romão.
O encontro ocorreu a convite do próprio ex-presidente, que tem conversado com diferentes segmentos internos para avaliar a viabilidade de um retorno.
Segundo nota divulgada pelo movimento, seus representantes destacaram o descontentamento com a atual administração e saíram em defesa das eleições diretas, afirmando ser uma condição indispensável para qualquer composição.
O movimento afirmou que Branquinho demonstrou preocupação com os rumos do Sport.
"Branquinho se mostrou um autêntico rubro-negro e muito preocupado com os caminhos que a atual gestão tem traçado. Além de nos ouvir, concordou que os sócios precisam participar de todo o processo e se comprometeu a nos dar retorno em breve", disse a nota.
Ao final, o grupo voltou a exigir mudanças imediatas na condução do Sport. “Finalizamos reafirmando que, pelo bem do Sport, exigimos RENÚNCIA IMEDIATA E ELEIÇÕES DIRETAS".
