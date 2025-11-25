Branquinho diz que renúncia é 'ato de coragem' ao falar sobre saída de Yuri Romão do Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ex-presidente do Leão da Ilha deu entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na última segunda-feira (24); confira detalhes da conversa

Clique aqui e escute a matéria

O ex-presidente do Sport, Severino Otávio, o Branquinho, comentou na última segunda-feira (24) sobre a saída do atual presidente, Yuri Romão.

Em entrevista ao repórter João Victor Amorim, do Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, Branquinho afirmou que renunciar, por si só, é um ato de coragem.

O comentário foi feito enquanto falava sobre o processo que levará à saída de Yuri Romão da presidência do Sport.

O atual mandatário do clube rubro-negro já declarou que deixará o cargo após a realização de uma auditoria no clube.

"O presidente Yuri Romão tem direito de ficar até dezembro de 2026, por isso nós elegemos ele. Eu respeito muito o direito dele. Renúncia não é um ato de covardia, é um ato de coragem", disse.

"Quando você renuncia a poder, você está tendo coragem. Esse é o meu pensamento e dele eu não vou me afastar", finalizou.

Branquinho recebeu convite para ser presidente do Sport

Branquinho, que recebeu convite de ex-presidentes para conduzir um mandato-tampão em 2026, disse que sua prioridade é buscar consenso interno.

Entre os nomes envolvidos na articulação estão Gustavo Dubeux, João Humberto Martorelli e Wanderson Lacerda.

FÓRUM ESPORTIVO com JOÃO VICTOR AMORIM na RÁDIO JORNAL



Reunião de Branquinho com grupo da oposição

Nos últimos dias, Branquinho também se reuniu com o movimento Leões pela Mudança, grupo oposicionista à gestão de Yuri Romão.

O encontro ocorreu a convite do próprio ex-presidente, que tem conversado com diferentes segmentos internos para avaliar a viabilidade de um retorno.

>> Branquinho é favor de eleições diretas no Sport? Veja opinião do ex-presidente do Leão da Ilha

Segundo nota divulgada pelo movimento, seus representantes destacaram o descontentamento com a atual administração e saíram em defesa das eleições diretas, afirmando ser uma condição indispensável para qualquer composição.

O movimento afirmou que Branquinho demonstrou preocupação com os rumos do Sport.

"Branquinho se mostrou um autêntico rubro-negro e muito preocupado com os caminhos que a atual gestão tem traçado. Além de nos ouvir, concordou que os sócios precisam participar de todo o processo e se comprometeu a nos dar retorno em breve", disse a nota.

Ao final, o grupo voltou a exigir mudanças imediatas na condução do Sport. “Finalizamos reafirmando que, pelo bem do Sport, exigimos RENÚNCIA IMEDIATA E ELEIÇÕES DIRETAS".

CEO do Sport revela planejamento financeiro para Série B 2026

