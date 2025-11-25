Branquinho é favor de eleições diretas no Sport? Veja opinião do ex-presidente do Leão da Ilha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ex-presidente avalia convite de líderes rubro-negros para assumir mandato em 2026 e destaca que só continuará conversas se houver união interna

O ex-presidente do Sport, Severino Otávio, o Branquinho, comentou na última segunda-feira (24) a possibilidade de retornar ao comando do clube em 2026.

Em entrevista ao repórter João Victor Amorim, do programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, ele afirmou que só aceitará avançar nas discussões se houver união entre os rubro-negros.

Branquinho, que recebeu convite de ex-presidentes para conduzir um mandato-tampão em 2026, disse que sua prioridade é buscar consenso interno.

Entre os nomes envolvidos na articulação estão Gustavo Dubeux, João Humberto Martorelli e Wanderson Lacerda.

O atual presidente, Yuri Romão, já declarou que deixará o cargo após a realização de uma auditoria no clube.

Eleições diretas ou indiretas no Sport?

Ao comentar sua visão sobre o processo eleitoral, Branquinho afirmou ser favorável à participação mais ampla possível dos rubro-negros.

"Eu sou sempre a favor da maior participação possível da comunidade que você dirige. Eu passei minha vida disputando eleições gerais, livres. Então eu sou a favor", disse.

"Não quer dizer que você ou outros sejam obrigados a ser [a favor de eleições diretas]. Eu respeito a opinião de todo mundo", complementou.

Questionado se somente aceitaria disputar caso o pleito fosse geral, Branquinho evitou detalhar.



"Eu não gostaria de adiantar assuntos que vou debater com meus companheiros que tiveram confiança no meu nome. Mas acho legítimo quem reivindica isso (eleições diretas)", afirmou.

Condições de Branquinho para se candidatar a presidência

O dirigente reforçou que sua possível candidatura depende da capacidade de unificar as correntes internas.

Ele já havia mencionado anteriormente que aceitaria o convite apenas se conseguisse unir cerca de 80% da comunidade rubro-negra.



"O que me preocupa é o Sport estar unido. Eu não serei candidato para não unir o Sport. Se não for para unir, outros que apareçam, que tem muitos bons nomes no Sport. O Sport tem excelentes nomes. Mas estou fazendo o possível", declarou.

Reunião de Branquinho com grupo da oposição

Nos últimos dias, Branquinho também se reuniu com o movimento Leões pela Mudança, grupo oposicionista à gestão de Yuri Romão.

O encontro ocorreu a convite do próprio ex-presidente, que tem conversado com diferentes segmentos internos para avaliar a viabilidade de um retorno.

Segundo nota divulgada pelo movimento, seus representantes destacaram o descontentamento com a atual administração e saíram em defesa das eleições diretas, afirmando ser uma condição indispensável para qualquer composição.

O movimento afirmou que Branquinho demonstrou preocupação com os rumos do Sport.

"Branquinho se mostrou um autêntico rubro-negro e muito preocupado com os caminhos que a atual gestão tem traçado. Além de nos ouvir, concordou que os sócios precisam participar de todo o processo e se comprometeu a nos dar retorno em breve", disse a nota.

Ao final, o grupo voltou a exigir mudanças imediatas na condução do Sport. “Finalizamos reafirmando que, pelo bem do Sport, exigimos RENÚNCIA IMEDIATA E ELEIÇÕES DIRETAS".

