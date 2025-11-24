Sport: Quais serão os adversários do Leão da Ilha na Série B 2026?
Rubro-Negro voltará a disputar a competição após confirmação de rebaixamento na Série A. Leão da Ilha enfrentará rival na segunda divisão
Lanterna da Série A, com apenas 17 pontos conquistados, o Sport já está rebaixado, com antecedência, para a Série B 2026.
A atual edição da competição se encerrou no último domingo, com a confirmação dos acessos de Coritiba, que se sagrou campeão, Athletico-PR, Chapecoense e Remo.
Quem serão os adversários do Sport na Série B?
17 dos 20 participantes da próxima edição da Série B estão confirmados. Os primeiros clubes confirmados na competição são os clubes que garantiram o acesso a partir da Série C: Ponte Preta, Londrina, Náutico e São Bernardo.
Portanto, o Sport terá um clássico pela frente em 2026. Sport e Náutico não realizam edições do Clássico dos Clássicos em uma competição nacional desde 2022.
Além disso, todos os clubes que não conquistaram o acesso ou foram rebaixados na Série B estarão presentes na próxima edição da competição.
Na Série A, Juventude, Fortaleza e Santos estão sendo rebaixados neste momento e se juntariam ao Leão na incômoda lista.
Possíveis adversários do Sport na Série B 2026
Clubes que conquistaram o acesso na Série C 2025
- Londrina
- Náutico
- Ponte Preta
- São Bernardo
Clubes que podem ser rebaixados na Série A 2025
- Juventude*
- Fortaleza*
- Santos*
Clubes que permanecem na Série B
- América-MG
- Athletic-MG
- Atlético-GO
- Avaí
- Botafogo-SP
- CRB
- Criciúma
- Cuiabá
- Goiás
- Novorizontino
- Operário
- Vila Nova
*Clubes cuja participação na Série B 2026 não está confirmada