Sport | Notícia

Sport: Quais serão os adversários do Leão da Ilha na Série B 2026?

Rubro-Negro voltará a disputar a competição após confirmação de rebaixamento na Série A. Leão da Ilha enfrentará rival na segunda divisão

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/11/2025 às 17:34
Ilha do Retiro, estádio do Sport
Ilha do Retiro, estádio do Sport - Reprodução/ Sport

Lanterna da Série A, com apenas 17 pontos conquistados, o Sport já está rebaixado, com antecedência, para a Série B 2026.

A atual edição da competição se encerrou no último domingo, com a confirmação dos acessos de Coritiba, que se sagrou campeão, Athletico-PR, Chapecoense e Remo.

Quem serão os adversários do Sport na Série B?

17 dos 20 participantes da próxima edição da Série B estão confirmados. Os primeiros clubes confirmados na competição são os clubes que garantiram o acesso a partir da Série C: Ponte Preta, Londrina, Náutico e São Bernardo.

Portanto, o Sport terá um clássico pela frente em 2026. Sport e Náutico não realizam edições do Clássico dos Clássicos em uma competição nacional desde 2022.

Além disso, todos os clubes que não conquistaram o acesso ou foram rebaixados na Série B estarão presentes na próxima edição da competição.

Na Série A, Juventude, Fortaleza e Santos estão sendo rebaixados neste momento e se juntariam ao Leão na incômoda lista.

Possíveis adversários do Sport na Série B 2026

Clubes que conquistaram o acesso na Série C 2025

  • Londrina
  • Náutico
  • Ponte Preta
  • São Bernardo

Clubes que podem ser rebaixados na Série A 2025

  • Juventude*
  • Fortaleza*
  • Santos*

Clubes que permanecem na Série B

  • América-MG
  • Athletic-MG
  • Atlético-GO
  • Avaí
  • Botafogo-SP
  • CRB
  • Criciúma
  • Cuiabá
  • Goiás
  • Novorizontino
  • Operário
  • Vila Nova

*Clubes cuja participação na Série B 2026 não está confirmada

