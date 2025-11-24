Sport: Quais serão os adversários do Leão da Ilha na Série B 2026?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Rubro-Negro voltará a disputar a competição após confirmação de rebaixamento na Série A. Leão da Ilha enfrentará rival na segunda divisão

Clique aqui e escute a matéria

Lanterna da Série A, com apenas 17 pontos conquistados, o Sport já está rebaixado, com antecedência, para a Série B 2026.

A atual edição da competição se encerrou no último domingo, com a confirmação dos acessos de Coritiba, que se sagrou campeão, Athletico-PR, Chapecoense e Remo.

Quem serão os adversários do Sport na Série B?

17 dos 20 participantes da próxima edição da Série B estão confirmados. Os primeiros clubes confirmados na competição são os clubes que garantiram o acesso a partir da Série C: Ponte Preta, Londrina, Náutico e São Bernardo.

Portanto, o Sport terá um clássico pela frente em 2026. Sport e Náutico não realizam edições do Clássico dos Clássicos em uma competição nacional desde 2022.

Além disso, todos os clubes que não conquistaram o acesso ou foram rebaixados na Série B estarão presentes na próxima edição da competição.

Na Série A, Juventude, Fortaleza e Santos estão sendo rebaixados neste momento e se juntariam ao Leão na incômoda lista.

Possíveis adversários do Sport na Série B 2026

Clubes que conquistaram o acesso na Série C 2025

Londrina

Náutico

Ponte Preta

São Bernardo

Clubes que podem ser rebaixados na Série A 2025

Juventude*

Fortaleza*

Santos*

Clubes que permanecem na Série B

América-MG

Athletic-MG

Atlético-GO

Avaí

Botafogo-SP

CRB

Criciúma

Cuiabá



Goiás

Novorizontino

Operário

Vila Nova



*Clubes cuja participação na Série B 2026 não está confirmada