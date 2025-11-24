Sport: Enrico Ambrogini dispara sobre situação do clube: "Temos que parar de passar vergonha"
Diretor sobe o tom, critica passividade do Leão da Ilha, e afirma: "A gente precisa de alguém que tenha c... e assuma a frente do clube"
Em coletiva de imprensa após a derrota diante do Vitória, o diretor de futebol do Sport, Enrico Ambrogini, não poupou críticas à situação do clube.
Ambrogini afirmou que o Leão da Ilha precisa "resgatar seu DNA". O diretor também afirmou que o time precisa "virar a chave" para fazer 2026 valer.
Confira a declaração de Enrico Ambrogini
"A passividade que a gente tem, né, que a gente demonstrou hoje mais uma vez, ela tá muito distante de ser só jogador, de ser só treinador, é o clube inteiro. É o staff inteiro. Eu não posso chegar lá amanhã e tá todo mundo bonitinho, é risadinha, é ah, vamos lá, caiu pra Série B, tudo certo.
Isso não pode ser. Não pode ser. Isso é inaceitável. É, a gente tem que começar a virar a chave. O esporte tem que começar a virar a chave.
A gente sabe que tá um pouco difícil agora pelo momento, mas tem que começar a ver a chave para fazer realmente 26 valer. Entendeu? Me parece que esse DNA que precisa ser resgatado, sem dúvida nenhuma, ela não é só de jogador", declarou.
Enrico Ambrogini também ressaltou que o DNA precisa ser compartilhado entre jogadores, diretoria e funcionários.
"Não é só colocar três caras que correm, que dão carrinho, que está bom. O DNA é de todo mundo lá dentro. Todo mundo. Se faz da cozinha ao GPS, ao campo, todo mundo tem que ter a aspiração e a sabedoria do que é o Sport.
Do que que a instituição representa. Porque não me não é possível que a gente possa aceitar isso. Que vá amanhã lá todo mundo e fique tudo OK. Ah, tá bom, beleza, vamos entrar aqui, eu faço o meu treino, vou para casa, uma hora eu tô em casa. Não pode ser assim, pelo amor de Deus.
O DNA tem que ser de todo mundo. Não é o DNA de um e outro, de quem tá dentro de campo. São os jogadores, é o treinador, sou eu que sento aqui, é o presidente que senta ali e vem e dá cara, é todo mundo lá de dentro que tem que melhorar", disse Ambrogini.
Em outro trecho da entrevista coletiva, Ambrogini também criticou a postura dos atletas em campo, afirmando que, se preciso, colocaria o sub-15 para jogar.
"O que a gente precisa agora é que quem queira, tenha hombridade, que tenha c..., que assuma a frente do Sport. A gente precisa colocar o sub-15 para jogar? Mas tá com vontade, vai dar o sangue, o DNA do Sport? Que a gente ponha", afirmou.
"Esse DNA que precisa ser resgatado, não é só de jogador. O DNA é de todo mundo lá dentro. Está todo mundo na reta, eu provavelmente também estou.
Se não melhorar, se não for condizente com o desempenho, acabou. Me parece que ninguém está olhando para a instituição. Me parece que os valores individuais estão acima da instituição", afirmou.