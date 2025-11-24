Sport: Enrico Ambrogini dispara sobre situação do clube: "Temos que parar de passar vergonha"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Diretor sobe o tom, critica passividade do Leão da Ilha, e afirma: "A gente precisa de alguém que tenha c... e assuma a frente do clube"

Clique aqui e escute a matéria

Em coletiva de imprensa após a derrota diante do Vitória, o diretor de futebol do Sport, Enrico Ambrogini, não poupou críticas à situação do clube.

Ambrogini afirmou que o Leão da Ilha precisa "resgatar seu DNA". O diretor também afirmou que o time precisa "virar a chave" para fazer 2026 valer.

Confira a declaração de Enrico Ambrogini

"A passividade que a gente tem, né, que a gente demonstrou hoje mais uma vez, ela tá muito distante de ser só jogador, de ser só treinador, é o clube inteiro. É o staff inteiro. Eu não posso chegar lá amanhã e tá todo mundo bonitinho, é risadinha, é ah, vamos lá, caiu pra Série B, tudo certo.

Isso não pode ser. Não pode ser. Isso é inaceitável. É, a gente tem que começar a virar a chave. O esporte tem que começar a virar a chave.



A gente sabe que tá um pouco difícil agora pelo momento, mas tem que começar a ver a chave para fazer realmente 26 valer. Entendeu? Me parece que esse DNA que precisa ser resgatado, sem dúvida nenhuma, ela não é só de jogador", declarou.

Enrico Ambrogini também ressaltou que o DNA precisa ser compartilhado entre jogadores, diretoria e funcionários.

"Não é só colocar três caras que correm, que dão carrinho, que está bom. O DNA é de todo mundo lá dentro. Todo mundo. Se faz da cozinha ao GPS, ao campo, todo mundo tem que ter a aspiração e a sabedoria do que é o Sport.



Do que que a instituição representa. Porque não me não é possível que a gente possa aceitar isso. Que vá amanhã lá todo mundo e fique tudo OK. Ah, tá bom, beleza, vamos entrar aqui, eu faço o meu treino, vou para casa, uma hora eu tô em casa. Não pode ser assim, pelo amor de Deus.

O DNA tem que ser de todo mundo. Não é o DNA de um e outro, de quem tá dentro de campo. São os jogadores, é o treinador, sou eu que sento aqui, é o presidente que senta ali e vem e dá cara, é todo mundo lá de dentro que tem que melhorar", disse Ambrogini.



Em outro trecho da entrevista coletiva, Ambrogini também criticou a postura dos atletas em campo, afirmando que, se preciso, colocaria o sub-15 para jogar.

"O que a gente precisa agora é que quem queira, tenha hombridade, que tenha c..., que assuma a frente do Sport. A gente precisa colocar o sub-15 para jogar? Mas tá com vontade, vai dar o sangue, o DNA do Sport? Que a gente ponha", afirmou.

"Esse DNA que precisa ser resgatado, não é só de jogador. O DNA é de todo mundo lá dentro. Está todo mundo na reta, eu provavelmente também estou.

Se não melhorar, se não for condizente com o desempenho, acabou. Me parece que ninguém está olhando para a instituição. Me parece que os valores individuais estão acima da instituição", afirmou.