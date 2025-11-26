Santa Cruz anuncia empréstimo do meia João Pedro ao Brusque

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fora dos planos do clube tricolor para a próxima temporada após perder espaço durante a Série D, meia de 27 anos atuará pelo clube catarinense em 2026

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quarta-feira (26), o Santa Cruz anunciou que o meia João Pedro deixará o clube por empréstimo rumo ao Brusque. O vínculo é válido até o final de 2026.

O meia de 27 anos estava fora dos planos do Tricolor do Arruda para a próxima temporada. Apesar de ter sido titular no início de 2025, o jogador perdeu espaço com a chegada de Marcelo Cabo.

Ao todo, João Pedro disputou 27 partidas na última temporada, com 3 gols marcados, todos no Campeonato Pernambucano. Com a camisa do Brusque, o meia também irá disputar a próxima edição da Série C.

Em comunicado nas redes sociais, o Santa Cruz confirmou o empréstimo e agradeceu o meia pelo profissionalismo.



Santa Cruz terá novo meia em 2026

A saída de João Pedro abre espaço para que Patrick Allan, ex-Náutico, que irá disputar posição com o remanescente Willian Júnior, assuma seu posto no elenco tricolor.

O jogador é o principal reforço encaminhado para a próxima temporada. O Santa Cruz vive um momento de indefinição nos bastidores devido à iminente saída do centroavante Thiago Galhardo, que pediu a rescisão indireta de seu contrato por atraso salarial.

O Santa Cruz voltou aos trabalhos, com a reapresentação do elenco, nesta terça-feira (25). 19 atletas estiveram presentes.