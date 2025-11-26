fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz anuncia empréstimo do meia João Pedro ao Brusque

Fora dos planos do clube tricolor para a próxima temporada após perder espaço durante a Série D, meia de 27 anos atuará pelo clube catarinense em 2026

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 26/11/2025 às 13:09
Meio-campista João Pedro chutando a bola em duelo entre Santa Cruz x Treze pela seletiva da Copa do Nordeste 2025
Meio-campista João Pedro chutando a bola em duelo entre Santa Cruz x Treze pela seletiva da Copa do Nordeste 2025 - JAILTON JR./JC IMAGEM

Nesta quarta-feira (26), o Santa Cruz anunciou que o meia João Pedro deixará o clube por empréstimo rumo ao Brusque. O vínculo é válido até o final de 2026.

O meia de 27 anos estava fora dos planos do Tricolor do Arruda para a próxima temporada. Apesar de ter sido titular no início de 2025, o jogador perdeu espaço com a chegada de Marcelo Cabo.

Ao todo, João Pedro disputou 27 partidas na última temporada, com 3 gols marcados, todos no Campeonato Pernambucano. Com a camisa do Brusque, o meia também irá disputar a próxima edição da Série C.

Em comunicado nas redes sociais, o Santa Cruz confirmou o empréstimo e agradeceu o meia pelo profissionalismo.

Santa Cruz terá novo meia em 2026

A saída de João Pedro abre espaço para que Patrick Allan, ex-Náutico, que irá disputar posição com o remanescente Willian Júnior, assuma seu posto no elenco tricolor.

O jogador é o principal reforço encaminhado para a próxima temporada. O Santa Cruz vive um momento de indefinição nos bastidores devido à iminente saída do centroavante Thiago Galhardo, que pediu a rescisão indireta de seu contrato por atraso salarial.

O Santa Cruz voltou aos trabalhos, com a reapresentação do elenco, nesta terça-feira (25). 19 atletas estiveram presentes.

