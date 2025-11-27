Paulo Bivar confirma candidatura a presidente do Sport: "Sempre foi uma vontade minha"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Paulo é filho do ex-presidente Milton Bivar, campeão da Copa do Brasil de 2008, e confirmou que possui o apoio do grupo que sempre esteve com o pai

Clique aqui e escute a matéria

Filho do ex-presidente Milton Bivar, Paulo Bivar confirmou a candidatura a presidente do Sport. Ele é o segundo nome que está confirmado no pleito previsto para o dia 15 de outubro.

A data foi marcado pelo Conselho Deliberativo após o recebimento das cartas com as respectivas renúncias aos cargos do presidente Yuri Romão e o vice-presidente Raphael Campos. No documento, ambos projetaram a saída a partir do dia 12 de dezembro.

"Agora posso confirmar que sim. Confirmado a data da eleição, renúncia do presidente e vice, vou ser candidato. Estou muito focado em usar a minha experiência e energia para colocar o clube no lugar que ele não deveria ter saído", afirmou Paulo Bivar, em entrevista exclusiva ao repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal.

"É interessante porque o perfil do meu pai, meu, dos meus irmãos, nunca foi muito de holofote. Nunca fizemos questão de aparecer e ter o nosso nome vinculado. Nosso perfil sempre foi fazer e focar o que for melhor para o clube. Sempre estivemos envolvidos no Sport, não só nas gestões do meu pai, mas principalmente nas gestões dele", completou.

Questionado sobre a experiência que possui na direção do Sport, Paulo admitiu que sempre esteve junto do pai nas gestões e frisou que nunca precisou de cargos para ajudar o clube. De acordo com ele, sempre participou de forma ativa dos "últimos 20 anos".

"Trabalhei nas categorias de base e tive uma grande experiência, onde trabalhei com Nelo Campos, antes dele ir para o futebol profissional. Me afastei um pouco quando decidi morar em São Paulo, mas, depois, voltei e pude contribuir no marketing, com a bagagem que adquirir morando em São Paulo. Trabalhei na Nike e isso me fez abrir muitas portas", disse.

"Sempre ajudei no futebol. Meu pai tinha muito o perfil de proteger a gente, mas nunca tivemos esse perfil de ter um cargo, uma carterinha. Minha família como um todo nunca esteve fora do Sport. Quem me conhece, quem viveu o Sport nos últimos 20 anos, todo mundo sempre soube da vontade que eu tinha de ser presidente", acrescentou.

O filho do ex-presidente Milton Bivar revelou que assumiu um mandato no comando do Executivo do Sport sempre foi um desejo. Além disso, contou que possui o apoio do grupo que sempre esteve ao lado do pai nas gestões.

"Não vou dizer que é um chamado, pois sempre foi uma vontade minha. Estou muito preparado para lidar com esse desafio, mesmo estando longe da minha família que está em São Paulo, quanto lidando com a rotina do clube. Estarei junto com um grupo que já esteve e sabe lidar com o Sport. Já estamos com tudo planejado para atuar em todos os setores", comentou.

Candidatos a presidente do Sport

Além de Paulo Bivar, o outro nome confirmado na disputa é o ex-presidente Severino Otávio, o Branquinho, que possui o apoio de ex-presidentes como Wanderson Lacerda, Gustavo Dubeux e João Humberto Martorelli. A eleição será para o "mandato tampão" até dezembro de 2026 - prazo que acabaria a gestão do atual presidente Yuri Romão.