Paulo Bivar confirma candidatura a presidente do Sport: "Sempre foi uma vontade minha"
Paulo é filho do ex-presidente Milton Bivar, campeão da Copa do Brasil de 2008, e confirmou que possui o apoio do grupo que sempre esteve com o pai
Filho do ex-presidente Milton Bivar, Paulo Bivar confirmou a candidatura a presidente do Sport. Ele é o segundo nome que está confirmado no pleito previsto para o dia 15 de outubro.
A data foi marcado pelo Conselho Deliberativo após o recebimento das cartas com as respectivas renúncias aos cargos do presidente Yuri Romão e o vice-presidente Raphael Campos. No documento, ambos projetaram a saída a partir do dia 12 de dezembro.
"Agora posso confirmar que sim. Confirmado a data da eleição, renúncia do presidente e vice, vou ser candidato. Estou muito focado em usar a minha experiência e energia para colocar o clube no lugar que ele não deveria ter saído", afirmou Paulo Bivar, em entrevista exclusiva ao repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal.
"É interessante porque o perfil do meu pai, meu, dos meus irmãos, nunca foi muito de holofote. Nunca fizemos questão de aparecer e ter o nosso nome vinculado. Nosso perfil sempre foi fazer e focar o que for melhor para o clube. Sempre estivemos envolvidos no Sport, não só nas gestões do meu pai, mas principalmente nas gestões dele", completou.
Questionado sobre a experiência que possui na direção do Sport, Paulo admitiu que sempre esteve junto do pai nas gestões e frisou que nunca precisou de cargos para ajudar o clube. De acordo com ele, sempre participou de forma ativa dos "últimos 20 anos".
"Trabalhei nas categorias de base e tive uma grande experiência, onde trabalhei com Nelo Campos, antes dele ir para o futebol profissional. Me afastei um pouco quando decidi morar em São Paulo, mas, depois, voltei e pude contribuir no marketing, com a bagagem que adquirir morando em São Paulo. Trabalhei na Nike e isso me fez abrir muitas portas", disse.
"Sempre ajudei no futebol. Meu pai tinha muito o perfil de proteger a gente, mas nunca tivemos esse perfil de ter um cargo, uma carterinha. Minha família como um todo nunca esteve fora do Sport. Quem me conhece, quem viveu o Sport nos últimos 20 anos, todo mundo sempre soube da vontade que eu tinha de ser presidente", acrescentou.
O filho do ex-presidente Milton Bivar revelou que assumiu um mandato no comando do Executivo do Sport sempre foi um desejo. Além disso, contou que possui o apoio do grupo que sempre esteve ao lado do pai nas gestões.
"Não vou dizer que é um chamado, pois sempre foi uma vontade minha. Estou muito preparado para lidar com esse desafio, mesmo estando longe da minha família que está em São Paulo, quanto lidando com a rotina do clube. Estarei junto com um grupo que já esteve e sabe lidar com o Sport. Já estamos com tudo planejado para atuar em todos os setores", comentou.
Candidatos a presidente do Sport
Além de Paulo Bivar, o outro nome confirmado na disputa é o ex-presidente Severino Otávio, o Branquinho, que possui o apoio de ex-presidentes como Wanderson Lacerda, Gustavo Dubeux e João Humberto Martorelli. A eleição será para o "mandato tampão" até dezembro de 2026 - prazo que acabaria a gestão do atual presidente Yuri Romão.