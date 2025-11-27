fechar
Sport | Notícia

Sport: Yuri Romão fica como presidente até o dia 12 de dezembro

O Conselho Delibirativo divulgará a qualquer momento como será o processo eleitoral da eleições em 15 do mesmo mês para a gestão "tampão" de 2026

Por Robert Sarmento Publicado em 27/11/2025 às 13:20
Yuri Romão, presidente do Sport
Yuri Romão, presidente do Sport - Paulo Paiva/Sport

Yuri Romão já tem data para deixar a presidência do Sport! De acordo com a apuração do repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal, o gestor protocou a renúncia ao cargo com efeito para 12 de dezembro.

Matéria em atualização

