Yuri Romão promete regularizar salários atrasados antes de deixar o cargo de presidente do Sport
Presidente rubro-negro anunciou renúncia ao cargo, com efeito a partir do dia 12 de dezembro. Novas eleições serão marcadas para o dia 15
Após anunciar oficialmente sua renúncia ao cargo de presidente do Sport, que terá efeito prático no dia 12 de dezembro, Yuri Romão afirmou que pretende encerrar sua gestão deixando os salários do clube totalmente em dia.
A declaração foi dada nesta quinta-feira (27), em meio ao processo de transição política que culminará em novas eleições no próximo dia 15 de dezembro.
“Todos os nossos esforços estão presentes para que, quando da minha saída em 12 de dezembro de 2025, os salários estejam regularizados”, afirmou o dirigente em sua carta de renúncia.
Também deixará o Sport o vice-presidente Raphael Campos. De acordo com o repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal, ainda nesta quinta-feira deve ser publicada a portaria para o processo eleitoral.
Funcionários do Sport convivem com salários atrasados
O Sport convive com problemas financeiros no último ano da gestão Yuri Romão. Jogadores e funcionários estão com salários atrasados há aproximadamente um mês.
Além disso, na última segunda-feira (24), houve um corte de energia na sede do clube na Ilha do Retiro. A energia elétrica foi reestabelecida após acordo com a companhia Neoenergia.
Eleições serão no dia 15 de dezembro
Com a renúncia ocorrendo antes da metade do mandato, o estatuto determina a realização de eleições para um mandato tampão válido até dezembro de 2026. O pleito está marcado para o dia 15 de dezembro, três dias após a saída definitiva de Yuri Romão.
A movimentação política já começou. O ex-presidente Severino Otávio, o Branquinho, confirmou sua candidatura, e o grupo de oposição “Leões pela Mudança” também deve lançar chapa.
Há ainda a possibilidade de Paulo Bivar, filho do ex-presidente Milton Bivar, entrar na disputa.