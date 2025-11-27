Sport: Entenda o que acontece após a renúncia de Yuri Romão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Portaria eleitoral deve ser publicada nesta quinta-feira. Presidente anunciou saída do cargo, com validade a partir do dia 12 de dezembro

Após o anúncio da renúncia de Yuri Romão ao cargo de presidente do Sport nesta quinta-feira (27) e de seu vice, Raphael Campos, o Sport se prepara para a realização de um novo processo eleitoral.

Com a saída simultânea do presidente e do vice, o estatuto rubro-negro determina que o Conselho Deliberativo convoque eleições diretas, que, de acordo com o cronograma alinhado com as lideranças do clube, devem ocorrer no dia 15 de dezembro.

A portaria que formaliza o processo eleitoral deve ser publicada ainda nesta quinta-feira (27), segundo informação do repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal.

O que acontece agora?

Yuri Romão permanecerá no cargo de presidente até o dia 12 de dezembro, quando sua renúncia terá efeito prático.

No dia 15 de dezembro, ocorrerão eleições diretas para o mandato tampão, válido até o final de 2026, seguindo o estatuto do clube, já que a renúncia ocorreu antes da metade do mandato.

Quem serão os candidatos ao pleito?

Para a Rádio Jornal, Branquinho, presidente do Leão entre 2003 e 2004, declarou que será candidato no pleito, após ter sido procurado por ex-dirigentes do clube.

Além dele, o grupo de oposição "Leões pela Mudança", também deve disputar a eleição. À TV Jornal, o advogado Ricardo de Sá Leitão, um dos líderes do coletivo, afirmou que esperava a saída do atual executivo para definir a inscrição ou não de uma chapa.

Também circula o rumor de que Paulo Bivar, filho do ex-presidente rubro-negro Milton Bivar, também será candidato à eleição.

O Blog do Torcedor busca contato com Paulo Bivar. A matéria será atualizada após a confirmação da informação.