fechar
Sport | Notícia

Sport: Entenda o que acontece após a renúncia de Yuri Romão

Portaria eleitoral deve ser publicada nesta quinta-feira. Presidente anunciou saída do cargo, com validade a partir do dia 12 de dezembro

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 27/11/2025 às 14:14 | Atualizado em 27/11/2025 às 14:40
Yuri Romão, presidente do Sport
Yuri Romão, presidente do Sport - Paulo Paiva/Sport

Clique aqui e escute a matéria

Após o anúncio da renúncia de Yuri Romão ao cargo de presidente do Sport nesta quinta-feira (27) e de seu vice, Raphael Campos, o Sport se prepara para a realização de um novo processo eleitoral.

Com a saída simultânea do presidente e do vice, o estatuto rubro-negro determina que o Conselho Deliberativo convoque eleições diretas, que, de acordo com o cronograma alinhado com as lideranças do clube, devem ocorrer no dia 15 de dezembro.

A portaria que formaliza o processo eleitoral deve ser publicada ainda nesta quinta-feira (27), segundo informação do repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal.

O que acontece agora?

Yuri Romão permanecerá no cargo de presidente até o dia 12 de dezembro, quando sua renúncia terá efeito prático.

No dia 15 de dezembro, ocorrerão eleições diretas para o mandato tampão, válido até o final de 2026, seguindo o estatuto do clube, já que a renúncia ocorreu antes da metade do mandato.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Quem serão os candidatos ao pleito?

Para a Rádio Jornal, Branquinho, presidente do Leão entre 2003 e 2004, declarou que será candidato no pleito, após ter sido procurado por ex-dirigentes do clube.

Além dele, o grupo de oposição "Leões pela Mudança", também deve disputar a eleição. À TV Jornal, o advogado Ricardo de Sá Leitão, um dos líderes do coletivo, afirmou que esperava a saída do atual executivo para definir a inscrição ou não de uma chapa.

Também circula o rumor de que Paulo Bivar, filho do ex-presidente rubro-negro Milton Bivar, também será candidato à eleição.

O Blog do Torcedor busca contato com Paulo Bivar. A matéria será atualizada após a confirmação da informação.

Leia também

Apesar da decisão favorável da CNRD a Galhardo, Santa Cruz ainda não se posicionou sobre o assunto
Arruda

Apesar da decisão favorável da CNRD a Galhardo, Santa Cruz ainda não se posicionou sobre o assunto
Thiago Galhardo rescinde contrato e deixa de ser jogador do Santa Cruz
Rescisão

Thiago Galhardo rescinde contrato e deixa de ser jogador do Santa Cruz

Compartilhe

Tags