Sport | Notícia

Quem vai assumir o Sport após a saída de Yuri Romão? Entenda a situação do clube rubro-negro

Branquinho, candidato ao peito, afirmou que formalização da renúncia de Yuri Romão e convocação oficial da eleição devem ocorrer até esta quarta

Por Thiago Seabra Publicado em 26/11/2025 às 10:51 | Atualizado em 26/11/2025 às 10:56
Yuri Romão admite erros no elenco, descarta renúncia e mantém confiança na reação do Sport.
Yuri Romão admite erros no elenco, descarta renúncia e mantém confiança na reação do Sport. - (Foto: Paulo Paiva / Sport Recife)

Yuri Romão decidiu antecipar sua saída da presidência do Sport e entregará a carta de renúncia ainda esta semana. O vice-presidente Raphael Campos também deixará o comando do clube.

A movimentação foi confirmada pelo ex-presidente Severino Otávio, o Branquinho, em entrevista à Rádio Jornal na noite da última terça-feira (25).

Quem assume o Sport após a saída de Yuri Romão?

Uma vez confirmados os desligamentos, o estatuto rubro-negro prevê que o Conselho Deliberativo convoque eleições diretas já no mês de dezembro.

De acordo com o texto estatutário, aprovado em 2024, caso a vacância ocorra antes de alcançada a metade do mandato, o vice-presidente (Raphael Campos) assume provisoriamente e o Conselho Deliberativo deve convocar nova eleição no prazo máximo de 15 dias para escolher o novo presidente, que completará o período restante do mandato.

Ainda segundo o estatuto, se a saída ocorresse após a metade do período, o vice-presidente permaneceria no cargo até o fim do mandato, sem necessidade de novo pleito. Isso se Campos aceitasse tal mandato. Esse prazo é 4 de janeiro.

Em caso de vacância simultânea da presidência e vice-presidência, o estatuto determina que o Conselho Deliberativo convoque uma nova eleição.

A regra garante que, mesmo diante de uma crise de liderança, a direção do clube seja recomposta por meio do processo democrático previsto pelo próprio documento.

Quem vai se candidatar para o pleito?

Para a Rádio Jornal, Branquinho declarou que será candidato no pleito, após ter sido procurado por ex-dirigentes do clube.

“O presidente Yuri Romão foi contactado e confirmou que enviará a carta de renúncia, permitindo que o Conselho Deliberativo convoque as eleições diretas”, afirmou Branquinho.

Segundo ele, a decisão pela disputa direta partiu de um consenso entre lideranças políticas do Sport.

“Fui procurado para assumir o clube em uma eleição indireta, mas pedi um prazo para ouvir todos os opositores. Houve unanimidade de que o Sport precisava de eleições diretas. Achei justo e só aceitei dessa forma. Não tenho vaidade nenhuma; vencer ou perder faz parte”, completou.

Branquinho ainda afirmou que a formalização da renúncia de Yuri Romão e a convocação oficial da eleição devem ocorrer até esta quarta-feira (26), acordo feito entre as lideranças rubro-negras.

“Se isso não acontecer, eu também não aceito”, declarou.

Como diz o estatuto, o pleito será para um mandato-tampão até dezembro de 2026, prazo que completaria o ciclo da gestão iniciada por Yuri Romão.

Uma vez terminado o mandato tampão, em dezembro de 2026, será realizada uma nova eleição, desta vez visando o triênio de 2027 a 2029.

Até o momento, apenas Severino Otávio confirmou que concorrerá à presidência do clube.

Yuri Romão deve oficializar renúncia e Sport passará por eleições; Branquinho será candidato

