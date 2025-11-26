Quem vai assumir o Sport após a saída de Yuri Romão? Entenda a situação do clube rubro-negro
Branquinho, candidato ao peito, afirmou que formalização da renúncia de Yuri Romão e convocação oficial da eleição devem ocorrer até esta quarta
Yuri Romão decidiu antecipar sua saída da presidência do Sport e entregará a carta de renúncia ainda esta semana. O vice-presidente Raphael Campos também deixará o comando do clube.
A movimentação foi confirmada pelo ex-presidente Severino Otávio, o Branquinho, em entrevista à Rádio Jornal na noite da última terça-feira (25).
Quem assume o Sport após a saída de Yuri Romão?
Uma vez confirmados os desligamentos, o estatuto rubro-negro prevê que o Conselho Deliberativo convoque eleições diretas já no mês de dezembro.
De acordo com o texto estatutário, aprovado em 2024, caso a vacância ocorra antes de alcançada a metade do mandato, o vice-presidente (Raphael Campos) assume provisoriamente e o Conselho Deliberativo deve convocar nova eleição no prazo máximo de 15 dias para escolher o novo presidente, que completará o período restante do mandato.
Ainda segundo o estatuto, se a saída ocorresse após a metade do período, o vice-presidente permaneceria no cargo até o fim do mandato, sem necessidade de novo pleito. Isso se Campos aceitasse tal mandato. Esse prazo é 4 de janeiro.
Em caso de vacância simultânea da presidência e vice-presidência, o estatuto determina que o Conselho Deliberativo convoque uma nova eleição.
A regra garante que, mesmo diante de uma crise de liderança, a direção do clube seja recomposta por meio do processo democrático previsto pelo próprio documento.
Quem vai se candidatar para o pleito?
Para a Rádio Jornal, Branquinho declarou que será candidato no pleito, após ter sido procurado por ex-dirigentes do clube.
“O presidente Yuri Romão foi contactado e confirmou que enviará a carta de renúncia, permitindo que o Conselho Deliberativo convoque as eleições diretas”, afirmou Branquinho.
Segundo ele, a decisão pela disputa direta partiu de um consenso entre lideranças políticas do Sport.
“Fui procurado para assumir o clube em uma eleição indireta, mas pedi um prazo para ouvir todos os opositores. Houve unanimidade de que o Sport precisava de eleições diretas. Achei justo e só aceitei dessa forma. Não tenho vaidade nenhuma; vencer ou perder faz parte”, completou.
Branquinho ainda afirmou que a formalização da renúncia de Yuri Romão e a convocação oficial da eleição devem ocorrer até esta quarta-feira (26), acordo feito entre as lideranças rubro-negras.
“Se isso não acontecer, eu também não aceito”, declarou.
Como diz o estatuto, o pleito será para um mandato-tampão até dezembro de 2026, prazo que completaria o ciclo da gestão iniciada por Yuri Romão.
Uma vez terminado o mandato tampão, em dezembro de 2026, será realizada uma nova eleição, desta vez visando o triênio de 2027 a 2029.
Até o momento, apenas Severino Otávio confirmou que concorrerá à presidência do clube.
