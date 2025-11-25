fechar
Sport | Notícia

Sport realiza nova edição do projeto Sport na Comunidade nesta quarta-feira (26)

Segunda edição da ação será realizada na próxima quarta (26), no Campo do Banco, na Várzea. Leão atuará em parceria com a Superliga de Futebol de Base

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 25/11/2025 às 17:20
Imagem aérea da Ilha do Retiro
Imagem aérea da Ilha do Retiro - Reprodução/Sport

O Sport realiza, nesta quarta-feira (26), a segunda edição do projeto Sport na Comunidade, iniciativa voltada para a valorização do talento pernambucano e o fortalecimento da captação de atletas de base.

A ação acontecerá das 14h às 17h, no Campo do Banco, localizado no bairro da Várzea, no Recife, reunindo jovens da região em uma tarde de observação e aproximação com o Clube.

As seletivas serão voltadas para as categorias sub-14 e sub-13, sub-12 e sub-11. Todo o processo é gratuito. Para participar, é necessária a apresentação da carteira de identidade.

Lançado em outubro, o Sport na Comunidade leva a equipe de observadores rubro-negros para diferentes áreas do estado, com o objetivo de identificar promessas locais e ampliar o alcance do trabalho formativo do Leão. 

A ação desta quarta-feira será coordenada em parceria com a Superliga de Futebol de Base (SPF), intermediada por Jean Monteiro, mantendo a articulação estabelecida desde a primeira edição.

Ao longo da tarde, os jovens inscritos participarão de atividades práticas de observação, permitindo que a equipe de captação do Sport acompanhe de perto o desempenho dos atletas em ambiente de jogo, dentro da própria comunidade.

O projeto seguirá com novas datas e locais ao longo dos próximos meses, com calendário a ser divulgado pelos canais oficiais do Leão da Ilha.

