Sport acerta com empresa de Gustavo Lima, mas pode pagar R$ 20 milhões por troca de fornecedora de bilheteria
Às vésperas de renunciar ao cargo, o presidente Yuri Romão quebra contrato com a Imply; clube anuncia acordo com empresa do cantor sertanejo
O Sport confirmou oficialmente, no início da tarde da quinta-feira (27/11), o acordo com a BaladAPP, empresa do cantor Gustavo Lima, para ser responsável pelo sistema de bilheteria.
No entanto, a Imply (antiga fornecedora) afirma que existe um aditivo contratual prorrogando o acordo até 31 de dezembro de 2028. O vínculo desfeito geraria multa de R$ 20 milhões.
Sport vai ter que pagar R$ 20 milhões à Imply?
A notificação extrajudicial do clube aponta 31 de dezembro de 2025 como data final do vínculo. O Leão da Ilha do Retiro diz que a empresa foi comunicada do fim da relação na quarta-feira (26/11).
Em nota oficial, a diretoria alega que a ex-fornecedora foi previamente contatada para exercer o direito de preferência. No entanto, as condições apresentadas foram inferiores à nova parceira.
"Vale esclarecer que a atual prestadora de serviços, Imply, detentora do direito de preferência previsto em contrato, foi previamente contatada para exercê-lo. No entanto, as condições apresentadas foram inferiores às da BaladaApp", apresenta trecho da nota divulgada no site do Sport.
Além disso, o clube revela que a plataforma atual arcará com a multa e que a recisão é no valor de R$ 1,550 e R$ 2,7 milhões referentes à antecipação de receita - total de R$ 4.2 milhões.
Nota oficial da Imply
A Imply informa que possui contrato vigente com o Sport Club do Recife até 31 de dezembro de 2028. Todas as obrigações previstas seguem plenamente atendidas, com total dedicação à excelência dos serviços prestados.
Parceiro da Imply desde 2022, o clube utiliza um ecossistema completo de soluções que integra venda de ingressos, gestão de sócios, mensalidades e programas de vantagens, aplicativo oficial, controle de acesso, suporte técnico contínuo e consultorias especializadas para aprimorar processos e resultados.
Além disso, o Sport recebeu aporte da Imply para a instalação de novas cadeiras no estádio Ilha do Retiro e também adiantamentos de valores significativos.
Nota oficial do Sport
O Sport agradece à empresa por todo o período em que estiveram juntos, reafirmando, ainda, que seguirá priorizando soluções que fortaleçam sua governança, aprimorem a experiência do seu torcedor, que sejam financeiramente relevantes e que contribuam para a eficiência administrativa do Clube.