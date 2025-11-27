Sport: Yuri Romão assina carta de renúncia e pede desculpas à torcida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presidente rubro-negro deixará o cargo no dia 12 de dezembro, ao lado de seu vice, Raphael Campos. Novas eleições serão convocadas

O presidente do Sport, Yuri Romão, assinou na tarde desta quinta-feira (27), sua carta de renúncia, colocando fim ao ciclo que comandou o clube desde 2021.

O dirigente, que já vinha enfrentando forte pressão após o rebaixamento do time em 2024 e a crise política interna, também utilizou o documento para pedir desculpas à torcida rubro-negra.

Na carta, encaminhada ao Conselho Deliberativo, Yuri reconheceu que decisões tomadas ao longo do ano não surtiram o efeito esperado e que o momento do clube exige “uma mudança de direção”. Ele afirmou ainda que compreende as críticas vindas das arquibancadas.

A renúncia de Yuri Romão terá efeito prático a partir do dia 12 de dezembro. Novas eleições serão convocadas pelo Conselho Deliberativo no dia 15 de dezembro.

Será um mandato-tampão, válido até o final de 2026, já que a renúncia foi realizada antes do início do segundo mandato de Yuri Romão.

Confira a carta de renúncia de Yuri Romão

Ao Conselho Deliberativo, Diretores, Comissão Técnica, Atletas, Funcionários, Sócios e Torcida do Sport Club do Recife,

Venho, com respeito à instituição que me confiou a presidência e com profundo sentimento de responsabilidade, apresentar minha renúncia ao cargo de Presidente do Sport Club do Recife, com efeito a partir de 12 de dezembro de 2025.

A referida data respeita integralmente os trâmites do nosso Estatuto e tem como objetivo primordial viabilizar a continuidade do funcionamento regular das atividades do clube, assegurando que o processo eleitoral transcorra sem sobressaltos e com a maior participação democrática possível.

Assumo a responsabilidade pelos erros e pelas decisões que não produziram o esperado resultado esportivo nesta temporada.

Sei do sofrimento e peço desculpas aos torcedores, atletas, funcionários e a todos que depositaram confiança em nossa gestão. Reconheço que, em alguns momentos, perdemos a conexão com as arquibancadas e lamento profundamente ter, em parte, frustrado esse vínculo.

Ao mesmo tempo, é meu dever registrar, de modo assertivo, as realizações administrativas e institucionais que deixamos como base para a reconstrução do Clube.

Acredito que essas ações e resultados oferecem condições reais para que a próxima gestão mantenha um Sport sustentável:

Regularização de obrigações trabalhistas

Ao assumirmos a gestão, identificamos cinco folhas salariais do administrativo em atraso, e outras três do futebol, além de débitos com clubes, fornecedores e profissionais do mercado.

Trabalhamos com afinco para regularizar esses pagamentos, retomando prioritariamente o compromisso com os profissionais do Sport, que são nossa espinha dorsal.

Da mesma forma, todos os nossos esforços estão direcionados para que, quando da minha saída em 12 de dezembro de 2025, os salários estejam regularizados.

Reestruturação de dívida e conformidade com órgãos federais

Conduzimos um processo de reestruturação dos passivos do Clube, com renegociações que reduziram riscos de curto prazo e trouxeram, dentro do possível, previsibilidade ao fluxo de caixa.

Obtivemos a homologação da Recuperação Judicial, fundamental para o saneamento financeiro do Clube, e avançamos no acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com medidas decisivas para preservar a capacidade operacional do Sport e permitir um planejamento financeiro responsável.

Proteção e investimento no patrimônio

Implementamos reformas estruturantes no Centro de Treinamento, além de iniciarmos tratativas e projeto para uma nova unidade, com aquisição de terreno finalizada e estudos preliminares concluídos, formando um plano patrimonial de longo prazo para profissionalizar a infraestrutura do Clube.

Na Ilha do Retiro, promovemos:

Atualização das cadeiras centrais

Reforma completa do sistema elétrico

Melhoria da iluminação

Reformas no sistema de drenagem e no gramado

Obras em bares, banheiros e outras instalações

Avançamos no Projeto Retrofit, já aprovado pela Prefeitura, e formalizamos o desenho de intervenções que permitirão modernizar o estádio e ampliar receitas no médio e longo prazo.

No clube social, novos bares, restaurantes e outros equipamentos foram implantados, fruto da criação do Departamento de Novos Negócios, além da parceria com o Instituto Somar, que atende mais de cinco mil crianças com autismo.

Desenvolvimento da base e Certificado de Clube Formador

Investimos como nunca na formação de jovens atletas, resultando em uma das maiores vendas já realizadas por um clube do Nordeste, além da revelação de talentos com protagonismo internacional — incluindo um titular da Seleção Brasileira no atual Mundial Sub-17.

Trabalhamos para recuperar e consolidar o Certificado de Clube Formador da CBF, posicionando o Sport como polo de desenvolvimento e fonte sustentável de receita e identidade esportiva.

Resultados esportivos e títulos regionais

Durante a gestão, conquistamos:

O tricampeonato pernambucano — algo que não acontecia há quase duas décadas

Duas finais consecutivas da Copa do Nordeste

O acesso à Série A

Conquistas que demonstram capacidade competitiva e potencial de retomada, mesmo com o desfecho esportivo recente adverso.

Esportes amadores e profissionalização de departamentos

Reestruturamos os esportes amadores, profissionalizando departamentos, consolidando programas e alcançando títulos nacionais de expressão, ampliando a representatividade e o escopo esportivo do Clube.

Governança, auditoria e transparência

Não praticamos “caça às bruxas”. Ao chegarmos a uma instituição fragmentada política e administrativamente, optamos por auditar, sistematizar e trabalhar de forma diligente.

Contratamos a BDO como auditoria independente para avaliar processos e garantir transparência. Os balanços foram rigorosamente auditados e publicados dentro dos prazos legais, reforçando o compromisso com governança responsável.

Avançamos ainda na área de compliance e reestruturamos o setor comercial para ampliar previsibilidade de receitas.

Equilíbrio político e responsabilidade institucional

Buscamos manter a paz e o equilíbrio político no Clube, preservando diálogo com o Conselho Deliberativo, sócios e parceiros. Trabalhamos pela pacificação do Sport, empenhando-nos em sanar problemas de forma profissional.

Lamento profundamente a normalização da instabilidade política que marcou as últimas gestões — renúncias frequentes e mudanças constantes que prejudicam o planejamento. Espero que esse ciclo seja finalmente interrompido em benefício do Sport.

Erros aconteceram, e os assumo. Todos motivados pela tentativa de acertar, muitas vezes sob circunstâncias difíceis e com recursos limitados. Peço desculpas à torcida por decisões que não renderam o resultado esportivo necessário. Minha dedicação ao Sport foi total, e estaremos até o último dia trabalhando para fortalecer as bases administrativas e entregar um Clube melhor do que encontramos.

Para assegurar uma transição responsável e institucionalmente ordenada, coloco-me à disposição para:

Entregar integralmente documentação, relatórios financeiros, contratos, cronogramas e comprovantes da reestruturação da dívida, acordos homologados (RJ), tratativas com a PGFN e projetos patrimoniais.

Facilitar interlocução com patrocinadores, credores, autoridades públicas e parceiros, preservando receitas e mitigando riscos.

Disponibilizar equipes técnicas para acompanhamento das operações essenciais, garantindo continuidade dos projetos administrativos e da profissionalização.

Encerro este ciclo expressando meu profundo amor pelo Sport Club do Recife. Permanecerei empenhado até o último dia de mandato para entregar ao Clube melhores condições de gestão e governança.

Seguirei torcendo e trabalhando para que o Sport encontre, definitivamente, o caminho da estabilidade institucional e conquiste o espaço que historicamente lhe pertence.

Agradeço imensamente à Torcida Rubro-Negra, que nunca abandonou o Clube; ao Conselho Deliberativo; às diretorias; à imprensa pernambucana; e a todos os profissionais que caminharam conosco.

Saio com a convicção de que as bases administrativas e institucionais construídas podem sustentar um projeto esportivo renovado, sustentável e vitorioso.