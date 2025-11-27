Repórter da Globo se manifesta após agressão por torcedores do Flamengo ao vivo: “Foi proposital”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Duda Dalponte, repórter da Globo, que teve o cabelo puxado por torcedores do Flamengo no momento que fazia uma transmissão ao vivo para o Jornal Hoje, usou as redes sociais na noite desta última quarta-feira (26), e quebrou o silêncio sobre o assunto.

Através dos Stories do Instagram, a jornalista detalhou os bastidores da situação, e nõ escondeu sua indignação. “Normalmente essas coberturas com torcida já são bem cansativas, mas hoje foi ainda mais por conta do episódio que aconteceu, vocês estão vendo aí nas redes sociais”, iniciou.

“Eu estava entrando ao vivo para a Globo e puxaram o meu cabelo. Na primeira vez que puxaram, eu achei que tinha sido sem querer, a gente está acostumado a fazer essas coisas com torcida e às vezes tem empurra-empurra, tem uma muvuca que é normal, então a primeira vez eu tinha achado que poderia ser isso”, destacou Duda Dalponte.

“Foi proposital”

“Na segunda vez eu entendi que foi proposital e aí na terceira eu virei para tentar entender o que estava acontecendo, para tentar achar quem estava fazendo aquilo, conversei com alguns torcedores ali, mas a gente não encontrou quem estava fazendo aquilo”, explicou a repórter da Globo. Chateada, Duda ressaltou ter sido vítima de agressão durante a transmissão ao vivo. “Tem algumas coisas que não são brincadeiras, que não são só empolgação, tem algumas coisas que são agressão e o que aconteceu hoje foi uma agressão. É uma situação lamentável, fiquei muito triste por ter vivido isso, por isso ainda acontecer”, declarou.

“Espero que não se repita mais, que sirva de aprendizado para que essas pessoas que faltam com o respeito com jornalistas na rua que estão trabalhando, principalmente mulheres, se toquem de alguma forma“, disse a repórter.

