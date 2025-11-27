Globo traça investimentos de peso em novelas verticais após estreia de Tudo Por Uma Segunda Chance

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A recente estreia de Tudo Por Uma Segunda Chance, primeira novela vertical produzida pela Globo, já é considerada um grande sucesso em repercussão, e é vista como uma das grandes apostas para o novo formato de produto audiovisual produzido pela emissora carioca.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, o investimento em microdramas tem sido tratada como um conteúdo de “consumo rápido” que necessita ser interessante a ponto de fisgar a atenção do público nas redes sociais ou em outras plataformas.

O conhecimento da diferença entre o público da internet como o da TV aberta é evidente, e a Globo já percebeu isso e atualmente trabalha com cerca de oito projetos de microdramas/mininovelas. Neste primeiro momento, o canal carioca observa o novo desafio como se fosse uma “fila de novelas”.

A expectativa por resultados satisfatórios também se torna um benefício para as centenas de profissionais envolvidas nestes projetos em diversas áreas. Há autores, inclusive, envolvidos em mais de um projeto de forma simultânea.

