Flávio Ricco: Globo encara projeto de microdrama como "fila de novelas" - Um dos principais objetivos é criar o hábito nas pessoas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O público da internet, principal alvo, é comprovadamente diferente de outros, como o da TV aberta, por exemplo, e consome muito mais

Clique aqui e escute a matéria

A aposta em microdramas, como acontece agora em várias empresas, Globo entre elas, tem levado muitas delas a promover investimentos em alta escala.

Como principal motivo, uma exigência do próprio formato. Por se tratar de um conteúdo de “consumo rápido”, basicamente 40 ou 50 capítulos, a produção tem que ser incessante para poder assim “marcar lugar” ou criar o hábito nas redes sociais ou em outras plataformas.

O público da internet, principal alvo, é comprovadamente diferente de outros, como o da TV aberta, por exemplo, e consome muito mais. Vai daí a necessidade de, logo de cara, investir em uma quantidade bem confortável de títulos.

A Globo já percebeu isso e trabalha em nada menos que oito projetos de microdramas/mininovelas. Neste primeiro momento, encara o novo desafio como se fosse uma “fila de novelas”. Uma sempre depois da outra, sem parar.

Benefício também para centenas de profissionais em diversas áreas. Há autores, no caso, envolvidos em mais de uma novela – e até para diferentes companhias. Novos e auspiciosos tempos.

TV Tudo

Bem por aí

O fim da “Malhação”, na Globo, fechou a porta que existia para muitos outros setores da dramaturgia, além de atores e atrizes em início de carreira.

Os microdramas, verifica-se, agora podem muito bem se prestar a isso.

Recomeço

Jade Picon, tão criticada, e até com exageros na estreia em “Travessia”, tem agora em “Tudo por uma Segunda Chance” a oportunidade de dar sua resposta e mostrar seu valor.

O título da mininovela é só uma feliz coincidência.

Flashback

Clara Portella também vai aparecer em “Tudo por uma Segunda Chance”, a partir do capítulo 10, interpretando a versão mirim da personagem de Débora Ozório.

Ela vem de trabalhos como “Êta Mundo Melhor!” e “O Senhor e a Serva”.

Clara Portella - Arquivo pessoal

Bem oportuno

Dia desses, aqui se falou que André Luiz Costa poderia voltar a ocupar um cargo na Band, ele que é o CEO da Vibra Digital e principal responsável pela sua implantação.

Só que não é exatamente isso: o André, de fato, já de alguns dias vem colaborando com o CEO do Grupo Bandeirantes, Claudio Giordani, em um necessário trabalho de “reorganização do organograma e reestruturação interno”. Mas sem nunca abandonar suas funções.

Direção da Band

A Band, em acordo com este trabalho de reorganização, já tem toda sua direção estabelecida para 2026: Rodolfo Schneider – Jornalismo; Denis Gavazzi – Esporte; Guillermo Pendino – Entretenimento (Artístico e Programação); Gisele Toledo e Rogério Domingues – Comercial; Amanda Andrade - Rede (Rádios e TVs Sul e Sudeste) e Diego Trajano (TVs Norte e Nordeste).

Todos respondendo diretamente ao CEO, Claudio Giordani

Crescimento

O SBT Brasil, apresentado por Cesar Filho, segue como um dos destaques da programação do SBT. Na semana passada, de 17 a 22, portanto, o informativo alcançou 20,2 milhões de indivíduos em todo o país.

Um crescimento de 5% em audiência e 6% em alcance no comparativo com a semana anterior. Dados do Kantar Ibope Media.

Cesar Filho no SBT Brasil - Divulgação

Cara nova

O “RedeTV! Go”, serviço de streaming gratuito da Rede TV!, ampliou seu catálogo e incorporou novos conteúdos, entre filmes, séries, minisséries e produções exclusivas, além de renovar seu visual. Também agora, no app, os fast channels, que chegam com programação temática, adicionando culinária, turismo, humor, dança, entre outros.

Nada além

Sobre a participação do Rodrigo Bocardi no “Show do Milhão” do SBT, vale esclarecer que será apenas e tão somente para o “Show do Milhão” mesmo.

Nada além disso. É o que foi combinado.

Por outra

Também convém esclarecer que o jornalismo do SBT, incluindo-se por aí o SBT News em vias de lançamento, encerrou o ciclo de contratações.

Todas as posições que ainda estavam abertas, entre redação e vídeo, já foram ocupadas.

Dupla de frente

Eliana e Paulo Vieira, nesta quinta, comandam o “Vem Que Tem” na Globo, logo depois de “Três Graças”. Gil do Vigor e Tati Machado também passam a ter funções especiais.

Ao vivo, direto dos estúdios de São Paulo.

Versatilidade

A rodada do Brasileirão, terça-feira, chamou atenção de todos, porque poderia definir o título da temporada e interessava a várias torcidas.

Pela rádio Bandeirantes, Rogério Assis mostrou muita habilidade e a competência de sempre, ao narrar simultaneamente os duelos entre Grêmio x Palmeiras e Atlético Mineiro x Flamengo. Entregou tudo para os ouvintes.

Rogério Assis no estúdio da Band: ‘um olho no peixe e outro no gato’ - Reprodução

Negociação

A licitação da Libertadores e da Sul-Americana, período 2027 a 2030, vai mesmo para um “terceiro turno”.

Resultado final, agora, só em dezembro.

Handebol feminino

O Mundial de Handebol Feminino começa nesta quinta-feira, na Holanda e na Alemanha, e o Brasil é um dos candidatos ao título.

A Zapping, detentora dos direitos de transmissão no país, optou por sublicenciar o torneio — já que o canal Zapping Sports ainda não está no ar — e fechou com três parceiros: X Sports, na TV aberta; SporTV, na TV paga e CazéTV, no YouTube. Toda a negociação foi conduzida por Chico Vargas, country coordinator da Zapping no Brasil.

Bate – Rebate

Nesta quinta-feira, a partir das 18h30, no restaurante Rota do Acarajé, em São Paulo, acontece o novo lançamento do grande jornalista Marcelo Godoy: o romance policial “Olhos Negros”.

O “Sem Censura” teve momentos importantes, alguns históricos, nos tempos de Leda Nagle e Marina Machado...

... Mas o formato observou um revigoramento importante com Cissa Guimarães, agora no seu comando.

A propósito, a TV Brasil quase trouxe Chico Pinheiro de volta ao vídeo...

... Segundo se informa, isso só não aconteceu porque a TV pensou em uma coisa, jornalismo, e ele queria outra.

Campo neutro: já tem torcedores de Palmeiras e Flamengo brigando nas ruas de Lima, no Peru. Bem lamentável.

Programação dos canais SporTV agora pode ser assistida também no Prime Video...

... Inclusive transmissão de jogos ao vivo.

Ariane Rocha, com a Bruxa Má, agora ensaia “Antimusical”, que estreia dia 5 no Teatro Cesgranrio...

... Antes, Ariane integrou o elenco de “Área de Risco”, primeiro filme dirigido por Edson Celulari.

Cristiane Cardoso prepara mais uma série, “A Ira do Herdeiro”, que narra a trajetória de Manassés, para lançamento em 2026. Ainda não tem diretor.

C´est fini

O “Documento Band” deste sábado, às 22h30, desembarca em Coimbra, que já foi capital de Portugal e palco de histórias que atravessam séculos.

O repórter Fernando Mattar parte da trágica história de amor de Inês de Castro e D. Pedro I, eternizada por Camões, para explorar a cidade que moldou reis, poetas, cientistas e gerações de estudantes.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!