José Paulo revela que livro de José Sarney é clássico mundial
Hoje, na Academia Brasileira de Letras, o acadêmico José Sarney vai lançar novas edições de três dos seus livros de maior sucesso “O Dono do Mar”, “Saraminda'' e “A Duquesa Vale uma Missa.” Perguntei a José Paulo Cavalcanti sua opinião sobre os livros. Já leu todos e destaca especialmente “Saraminda”, romance que considera um clássico da literatura mundial. Sem qualquer exagero, pois todo mundo sabe é que a maior virtude e o maior defeito dele é sempre dizer o que pensa. Além disso, destaca que Sarney é um belíssimo orador, que mostra sempre que comparece a eventos na ABL.
TUCANO
O deputado Aécio Neves, que foi governador de Minas Gerais e quase eleito presidente da República, sai de um período de ostracismo. Assume hoje em convenção que acontece em Brasília, a presidência nacional do PSDB. Vai tentar reerguer o partido, que perdeu alguns dos seus quadros mais importantes. Tem como meta eleger 30 deputados federais em 2026.
SEGURANÇA
A Academia Maçônica de Letras de Pernambuco promove hoje, no auditório da Fundação Joaquim Nabuco do Derby, debate sobre Segurança Pública, reunindo Adeildo Nunes, Maurício Rands e Luiz Raton.
PAINEL
O painel “Direito Societário- Sociedade Anônima Simplificada e Limitada Unipessoal”, mediado por Érika Ferraz, presidente do IAB, é um dos destaques do Congresso Norte e Nordeste, amanhã, na Escola da Magistratura de Pernambuco.
JUBILEU
Roberto Tavares de Melo comanda festa esta noite, no Espaço Dom, para assinalar os 25 anos da grife “Do Mestre”, de argamassas e revestimentos. Evento terá show de Kelvis Duran e Rafa Cout e homenagem aos 25 melhores clientes.
SOLIDARIEDADE
A campanha solidária Alimente a Vida, da Associação Pernambucana de Shoppings Centers, em parceria com o Transforma Brasil, está arrecadando alimentos e doações até o Natal. Em sua quinta edição, a ação mobiliza shoppings de Pernambuco.
SBT NEWS
Já está escolhido o slogan do “SBT News” que entra no ar no dia 15 de dezembro: “O fato como ele é.”
FATURAMENTO
O filme "O Agente Secreto" se tornou o filme nacional lançado este a o com maior bilheteria nos cinemas brasileiros. O longa de Kleber Mendonça Filho, já faturou R$ 18,7 milhões desde que chegou às telonas e superou "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa".
SEM IMPOSTOS
A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco promove hoje, mais um “Dia em Imposto”, voltada à conscientização sobre os efeitos da alta carga tributária no país mostrando de forma prática como os tributos influenciam diretamente o preço final pago pelo consumidor. O evento também contará com a venda de produtos com descontos equivalentes ao valor dos impostos. Para chamar atenção ao tema, uma ação simbólica com um carro içado será realizada na área externa da Casa da Indústria.